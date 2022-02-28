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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbullu hasta Van’da yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

İHA

İstanbullu hasta Van’da yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Boynunda yaklaşık 5 santimlik glomus tümörü olan İstanbullu hasta, Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.
İstanbul’da yaşayan Bilgisayar Mühendisi Gökhan Demirci (32), başka bir rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede boynunda glomus tümörünün olduğunu öğrendi. İstanbul’daki büyük hastanelerle iletişime geçen Demirci, istediği sonucu alamayınca arayışa geçti. Sosyal medyada Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel’e ulaşan Demirci, ameliyat olmaya karar verdi. Yaklaşık bir hafta önce Van’a gelen Demirci, yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

"5 santimlik tümörü 15 dakika içinde çıkardık"
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, hastanın kendisine 10 gün önce ulaştığını ifade ederek, “Boynunda büyük bir glomus tümörü vardı ve dıştan da belliydi. Gittiği hekimler biraz korkutmuşlar. Tabi az yapan hekim, doğal olarak ameliyatın hep risklerinden bahsediyor. O kadar kötü senaryolar çizilmiş ki, o da ister istemez arayışa geçmiş. Sonra bu tümörü kimler daha çok yapıyor, kim en iyisi diye bana ulaştılar. Tabi hastamız İstanbul dışına pek çıkmak istemediği için ben de İstanbul’da bu işleri çok yapan hekimlerin ismini verdim ama herhalde güven oluşmadı. ‘Ben size gelmek istiyorum. Çünkü beni en çok aydınlatan siz oldunuz’ dedi. Tabi burada basında çıkan haberlerin faydası oldu. Hastalarımız diğer hastalara ulaşabiliyorlar, haberleri görebiliyorlar ve doktorun yaptığı vaka sayısı ile ilgili fikir sahibi oluyorlar. Hastamız daha sonra buraya gelmeye karar verdi. Çarşamba günü geldiğinde akşam ameliyata aldık. 5 santimetre büyüklüğünde, şahdamarın çatal noktasına yerleşmiş ve ses sinirini de içine alma şansı çok yüksek bir tümörü vardı. Buna rağmen kendi geliştirdiğimiz tekniklerle, ameliyat yöntemleriyle tümörü yaklaşık 15 dakika içinde çıkardık. O kadar hızlı ama güvenli bir ameliyat oldu. Tabi riskli bir ameliyattı. Felç dahil birçok komplikasyonu olan bir ameliyat. Bugünde taburcu ediyoruz. Hiçbir komplikasyonu gelişmedi. Ameliyat öncesi muayeneleri ile sonrası arasında hiçbir fark yoktu. Bu da bizi mutlu etti” dedi.

"Halil Hoca 200'den fazla hastayı tedavi etmiş"
Bir ay önce farklı bir hastalık için gittiği hastanede boynunda glomus tümörünün olduğunu öğrendiğini belirten Gökhan Demirci isimli hasta ise “Bana, bunun tam teşekküllü bir hastanede ve iyi bir hekimle yapılması gerektiği söylendi. Bende arayış içerisine girdim. İstanbul’un iyi hastaneleri ile iletişime geçtim. Oradaki hekimler de çok ilgilendiler ama ameliyat konularında hep tecrübenin önemli olduğu, bu konularda daha çok ameliyat yapan birisiyle bu sürecin devam ettirilmesinin daha iyi geleceği söylendi. Oradaki doktorlar ‘senede iki ya da üç defa biz bu ameliyata ya denk geliriz ya gelmeyiz’ dediler. Böyle olunca bende tekrar arayışa geçtim. O sırada Halil Hocanın haberlerini, röportajlarını görünce iletişime geçtim. Bugüne kadar 200’den fazla hastayı tedavi etmiş ve bize de aydınlatıcı bilgiler verdi. Bende karar verdim. Çarşamba günü ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Şu anda gayet iyiyim. Halil Hocama ve benimle en güzel şekilde ilgilenen hastane personeline teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Ameliyat için Van’a karar verdiğinde çevresindeki herkesin şaşırdığını aktaran Demirci, “İlk Van denildiğinde herkes ‘Niye Van. İstanbul’da, Ankara’da yok mu Van’a gidiyorsunuz’ falan dediler. Bende benim için hastane önemli değil, hekim önemli dedim. Bu hekimde Van’da gözüküyor. Kars’ta olsaydı Kars’a, Ankara’da olsaydı Ankara’ya giderdim. Halil Bey de o güveni, o desteği verince hiç tereddüt etmeden gelmeye karar verdim. Yurdun neresinde olursa olsun hastaların hiç şüphe etmelerini istemem. Halil Hoca kendi branşında Türkiye’nin nadide doktorlarından biri. Allah kendisine uzun ömürler versin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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