İpekyolu Belediyesinden bahar temizliği

Van’ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, bahar ayının gelmesiyle birlikte ilçe genelinde büyük bir temizlik çalışması başlattı.

İpekyolu Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde bahar temizliği çalışmaları başlatıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının artmasıyla cadde ve sokakların temizliğine hız verdi. Ekipler tam kadroyla caddelerde yer aldı.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan İpekyolu Belediye Başkan Vekili Aydın, “Bizleri güçlü kılan memlekete duyduğumuz hizmet aşkıdır. Ortak paydamız memlekettir ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmektir” diye konuştu.

Belediye ekiplerinin 365 gün boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünün altını çizen Aydın, “Şehrimizin temizliği için işlerine şevkle sarılan ve göstermiş oldukları ekstra performanstan ötürü kendilerine teşekkür ettim. Sahadaki bütün ekiplerimizle hep irtibat halindeyiz. Şehrimizin her noktasında bir çalışma var. Belediye ailemizin her bir ferdinin şehrimizin her köşesinde alın teri var. Ekiplerimiz gerçekten cefakarca çalışmalar yürütüyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Eksiklikleri bir bir gidermeye devam edeceğiz” dedi.

