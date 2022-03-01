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Van’da 884 bin 777 kişiye afet farkındalık eğitimi verildi 4 Mart Cuma günü tüm okullarda deprem tahliye tatbikatı yapılacak

İHA

Van’da 884 bin 777 kişiye afet farkındalık eğitimi verildi 4 Mart Cuma günü tüm okullarda deprem tahliye tatbikatı yapılacak

Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali İhsan Körpeş, 17 Mart Deprem Haftası nedeniyle 81 ilde tüm okullarda deprem tahliye tatbikatı yapılacağını söyledi.
Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde 17 Mart Deprem Haftası nedeniyle il genelinde yürütülecek faaliyetlerin tanıtım ve bilgilendirilme basın toplantısı düzenlendi. Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Atakan Çelebi, AFAD Van İl Müdürlüğü yerleşkesinde 17 Mart Deprem Haftası nedeniyle kentteki gazetecilerle bir araya geldi. Tanıtım ve bilgilendirme toplantısında konuşan AFAD Van İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, “2021 yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda ‘Afet Eğitim Yılı’ ilan edildiğini ve bu çerçevede eğitimlerin düzenlendiğini söyledi. Körpeş, “İlimizde geçtiğimiz yıl içinde yaptığımız faaliyetlerde aralık ayına kadar toplamda 884 bin 777 vatandaşımıza afet farkındalık eğitimi verdik. Hedefimizin yüzde 91’ini tamamladık. Sadece eğitim vermek yeterli olmuyor, bunu insanların hayatına da aks ettirmesi gerekiyor. Bu çerçevede 2022 yılı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tatbikat yılı olarak değerlendirdi. 2021 yılında vermiş olduğumuz eğitimlerin, vatandaşlarımızın hayatlarında da aks ettirebilmeleri açısından tatbikatlar düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.

“Çocuklara verilen eğitimle gelecek nesle yatırım yapmış olacağız”
2021 yılı içinde 11 sivil toplum kuruluşuna arama kurtarma eğitimi verildiğini ifade eden Körpeş, “Sivil toplum kuruluşlarından arama kurtarma ekipleri oluşturduk, bunun meyvesini de aldık. Sene sonu itibarıyla 6 bin rakamını aştık. 20 günlük eğitimini alan destek AFAD gönüllüsü arkadaşımızın sayısı 50 iken, geçtiğimiz yıl itibarıyla bunu 217’ye çıkardık ama bu yıl hedefimiz 500’ü geçmek olacak. Bu çerçevede 9 Kasım’da bin 553 okulda aynı anda deprem tahliye tatbikatı yapmıştık. Ankara’da AFAD Başkalığımızla bu konuyu paylaştığımızda bu konunun 17 Mart Deprem Haftası’nda 81 ilde, 4 Mart Cuma günü saat 10.00’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda deprem tahliye tatbikatı yapılmasıyla ilgili bir talimat verildi. Bu anlamda 17 Mart Deprem Haftası etkinliklerini kamu kurumlarında vatandaşlarımızın toplu olarak yaşadığı alanlarda, sitelerde tatbikat yaparak geçirmeyi planlıyoruz. Çocuklarımızda bu kültürü küçük yaşlarda oluşturabilirsek, büyüdükleri zaman depreme dayanıklı binalar yapacak, o binalarda oturacaklar. Çocukların farkındalık düzeylerini ne kadar çok arttırırsak, gelecek nesle o kadar yatırım yapmış olacağız. Bu çalışmalarda bize destek veren İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Çocuklarımızın bilinçlendirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz”
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise bölgenin deprem riskine dikkat çekerek, “Bende birçok defa depreme yakalandım. En ufak sarsıntıda bile irkiliyorum. Allah şehrimizi, ülkemizi, dünyamızı bu afetlerden korusun. Bizimde tedbir almamız gerekir. Bu anlamda AFAD İl Müdürümüzün de ciddi destekleriyle öğrencilerimize deprem konusunda bilinçlendirme çalışmaları yaptık. Geçen dönem bir tatbikat yaptık, başarılı bir tatbikat oldu. Bütün okullarımızda, öğrencilerimiz ve personelimizle deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirdik. Bu çalışmayı cuma günü yine yapacağız. Çocuklarımızın bu anlamda bilinçlendirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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