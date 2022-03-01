Van’a gelen yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı

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Van’da PKK/KCKPYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 yabancı uyruklu şahıstan biri tutuklandı.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde PKK/KCKPYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimize geldikleri tespit edilen 2 yabancı uyruklu şüpheli şahıs adli mercilere sevk edilmiş, 1 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs ise deport işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edilmiştir. Terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde her türlü terör olayını önlemeye ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi.

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