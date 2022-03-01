Şehit Çevik şahadetinin dördüncü yıldönümünde unutulmadı

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Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı sırasında 1 Mart 2018 tarihinde şehit olan Ercişli Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik, şahadetinin dördüncü yıldönümünde unutulmadı.

Van’ın Erciş ilçesinde Şehit Jandarma Onbaşı Rıdvan Çevik için mevlit okutuldu. Vanyolu Camisindeki programda İlçe Müftüsü Abdullah Bora’nın Kur'anı Kerim okumasıyla başlayan program, Mevlidi Şerif okumasıyla devam etti.

Şehitler için duaların edildiği programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Murat Kandur, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile kamu kurum müdürleri ile şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

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