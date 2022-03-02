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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da PKK operasyonu: 8 gözaltı

DHA

Van'da PKK operasyonu: 8 gözaltı


VAN, (DHA)VAN'da, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. 
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Van Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından hakkında gözaltı kararı bulunan 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.  DHA-Güvenlik Türkiye-Van
2022-03-02 16:53:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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