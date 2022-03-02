Van'da PKK operasyonu: 8 gözaltı

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VAN, (DHA)VAN'da, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Van Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından hakkında gözaltı kararı bulunan 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van

2022-03-02 16:53:46



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