Van Valiliğinden ‘dolandırıcılık’ uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van Valiliği, vatandaşları dolandırıcılık konusunda uyardı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valimiz Mehmet Emin Bilmez ile özel kalem müdürümüzün ismi kullanılarak; iş adamları, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar aranarak farklı yardım talebinde bulunulduğu yönünde bilgiler valiliğimize ulaşmaktadır. Valiliğimizin bu tür taleplerde bulunması söz konusu değildir. Bu tür yardım talebinde bulunanlara itibar edilmemesi ve kolluk kuvvetlerine bildirilmeleri hususunu vatandaşlarımıza önemle duyuruyoruz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.