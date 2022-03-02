Erciş Belediyesinden sinema etkinliği

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

Belediye konferans salonunda düzenlenen etkinliğe yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Burada konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Belediyesi olarak toplumun bütün kesimlerine ulaşabilmek ve sinemayla buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu programın hazırlanmasında emeği geçen belediye çalışanı arkadaşlarıma ve kıymetli öğretmen arkadaşlarıma, yönetici arkadaşlarıma ve sevgili öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz” dedi.

Yahya Kemal Bayatlı Ortaokulu öğrencilerinden Nisa Poyrazoğlu da, düzenlenen sinema etkinliği için belediyeye geldiklerini belirterek, “Burada çok keyifli anlar geçirdik. Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Onun düzenlediği etkinlik sayesinde çok keyifli zaman geçirdim. Bugünüm çok güzel geçti. Her şey için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Heval Hezer ise sinema etkinliğine geldiğini belirterek, “Etkinlik çok güzeldi. Kek ve meyve suyu ikram ettiler. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

Öğrencilerden Şevin Çelik de, ilk defa sinemaya geldiğini söyleyerek, “Çok eğlendik. Tekrarlanmasını diliyorum. Kaymakam beyle birlikte sinema izledik. İkramda bulundular. Çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Çeşitli ikramların da yapıldığı sinema etkinliğinin ardından öğrenciler okullarına döndü.

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