Van’da muhasebeciler bir araya geldi Van SMMMO Başkanı İbrahim Şahin: "Çıkın Van’ın sokaklarında kayıt dışı binlerce mükellef var"

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO), 17 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle üyeleri için yemekli program düzenledi.

Elite World Van Otel’de düzenlenen yemekte konuşan Van SMMMO Başkanı İbrahim Şahin, pandemi nedeniyle iki yıldır bir araya gelemediklerini ifade ederek, pandemide hayatını kaybeden tüm meslektaşlarına Allah’tan rahmet diledi. Kamu kuruluşlarından beklentilerinin olduğunu dile getiren Şahin, “İşsizliğin arttığı bir süreç yaşıyoruz. Maliye Bakanlığımız her zaman ‘kayıt dışı ile uğraşalım’ diyor. Evet kayıt dışı ile uğraşalım ama çıkın Van’ın sokaklarında kayıt dışı binlerce mükellef var. Bizler mali müşavirler camiası olarak vergilerimizi zamanında ödeyerek katkı sunarken, maalesef Van’da yüzde 1015 civarında kayıt dışı mükellef olduğunu görmekteyiz. Yine kamu kurumlarından beklentilerimiz var. Her şey ceza değildir. Biz her şeyi dört dörtlük yaptığımızda bile bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Biz yasaların mutlaka uygulanmasından yanayız ama biraz esnetilmesini talep ediyoruz. Yine iş dünyasından beklentilerimiz var. Biz müşterilerimize çok ciddi hizmetler veriyoruz. Müşterilerimiz bunu es geçiyor ama bizi anlamalarını ifade etmek istiyorum” dedi.

Program, yeni katılan üyelere mali müşavirlik ruhsatlarının verilmesi ve ikramlarla son buldu.

Programa Van Defterdarı Murtaza Kamar, SGK İl Müdürü Abidin Göksoy, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, İşKur İl Müdürü Hidayet Kişi ve muhasebeciler katıldı.

