Sütun Şelalesi’ndeki buz sarkıtları mest ediyor

Van’ın doğusunda yer alan 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı’nda bulunan 20 metre yüksekliğindeki Sütun Şelalesi eşsiz görüntüsüyle mest ediyor.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı’nda bulunan 20 metre yüksekliğindeki Sütun Şelalesi’ne kış tırmanışı gerçekleştirdi. Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez ve ekip arkadaşları, şelaleye ulaşmak için Erek Dağı'nın karla kaplı zirvesine tırmanış yaptı. Metrelerce uzunluktaki buz sarkıtlarının bulunduğu şelaleye ulaşan ekipler, buz sarkıtları altında müzik dinletisiyle yankı ölçümü yaptı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, şelale gezisinin her yıl şubat ve mart ayında kış tırmanışı kapsamında yapılan bir faaliyet olduğunu söyledi. Demez, “2022 yılı faaliyeti kapsamında planlanan bu etkinlikte, Erek Dağı tırmanışı ve donarak buz sarkıtları oluşturan şelale gezimizi gerçekleştirdik. Erek Dağı’na yaptığımız tırmanış sonrası buz kütleleri oluşan şelaleye gelerek burada keman çalarak sesin çıkardığı yankıyı dinledik. Güzel bir program oldu. Tüm vatandaşlarımızın bu tür doğa harikası bölgeleri ziyaret etmelerini bekliyoruz. Doğamızı keşfetmeye yönelik programlarımız devam edecek” dedi.

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