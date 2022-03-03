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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van polisinden öğrencilere temel trafik eğitimi

İHA

Van polisinden öğrencilere temel trafik eğitimi

Van’da trafik polislerini ziyaret eden öğrencilere temel trafik eğitimi verilerek trafik polislerinin gün boyu yaptığı iş ve işlemler ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 20212022 eğitimöğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda İpekyolu ilçesinde bulunan Başak Fen Teknik Koleji yönetici ve öğrencileri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Öğrencilere bu ziyaret esnasında ‘Temel trafik eğitimi’ verilmiş, trafik polislerinin gün boyu yaptığı iş ve işlemler ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Eğitim ve bilgilendirme kapsamında öğrenciler ilk olarak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bahçesinde bulunan yaya geçidine getirilerek burada sürücülerin ne yapması, yayaların da ne yapması konusunda bilgilendirildiler. Daha sonra telsiz odasına geçilerek buradaki çalışmalar anlatıldı. Öğrencilerden biri telsizle merkezinden merkezi anons ederek, “Biz gençler olarak her konuda güvenliğimizi sağlayan emniyet teşkilatını çok seviyoruz ve her zaman yanınızdayız” dedi.
Yapılan ziyaret verilen ikramın ardından sonra erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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