Edremit Belediyesiyle Eminpaşa Mahallesi’nin dönüşümü başlıyor Başkan Say, mahalle sakinlerini imar ve 18’inci madde konusunda bilgilendirdi Edremit Belediye Başkanı İsmail Say: “Tüm hizmetler imar uygulamasına takılıyor” “Biz mümkün olabildiğince insanları birbirine ortak etmemeye çalıştık” “Eminpaşa, Van’ın en iyi ve en güzel uygulaması olacak”

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, imar uygulamasının uygulanmadığı bir yere kanalizasyon, doğalgaz ve asfalt dökme gibi bir imkanın bulunmadığını belirterek, pilot bölge seçtikleri Eminpaşa Mahallesi’nin yapacakları çalışmalarla kentin en kıymetli mahallesi olacağını söyledi.

Hacı Şükrü Menzilcioğlu Taziye Evi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Say, burada Eminpaşa Mahalle Muhtarı Mesut Irmak ve mahalle sakinleri tarafından karşılandı. Yaşanan pandemiden dolayı kısıtlı da olsa mahalle toplantılarına aralıksız devam eden Başkan Say, bu kez Eminpaşa Mahallesi sakinleriyle buluştu. Mahallelinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda imar ve 18’inci madde konuları masaya yatırıldı. Eminpaşa’da hayata geçirilecek olan imar ve 18’nci madde konularının bilgilendirme toplantısında Başkan Say, sorunlar ve çözümleri noktasında fikir alışverişinde bulundu.



“Tüm hizmetler imar uygulamasına takılıyor”

Eminpaşa Mahallesi Muhtarı Mesut Irmak’ın açılış konuşmasını yapmasının ardından mahalle sakinlerine hitaben açıklamalarda bulunan Başkan Say, Eminpaşa Mahallesi’nde imardan dolayı doğan sıkıntılar hakkında bilgiler verdi. Vatandaşların doğalgaz, VASKİ, altyapı gibi konular ile ilgili yoğun şikayetlerinin olduğunu anlatan Başkan Say, “Şu an anayol olarak kullandığınız ana caddelerin çoğu imar uygulaması yapılmayan yerlerdir. Eminpaşa Mahallesi en eski mahallemiz ama maalesef imar uygulaması yapılmamış. İmar uygulaması niye ihtiyaç, çünkü sizin imar uygulaması yapmadan yol açma şansınız yok, kanalizasyon getirme şansınız yok, doğalgaz getirme şansınız yok, asfalt dökme şansınız yok. Bu yüzden her şey gelip imar uygulamasına takılıyor” dedi.



“Mümkün olabildiğince insanları birbirine ortak etmemeye çalıştık”

Yapılan bu çalışmanın Edremit’e ve Eminpaşa’ya değer katacak bir iş olduğunu vurgulayan Başkan Say, imar uygulamasının geleceğinin bilinmesinin bile burada arsa fiyatlarına yansıdığını belirtti. Çevre yolunun bile 18’nci madde ile çözüldüğünü ifade eden Başkan Say, “Ama çevre yolunda vatandaşın arsasının yüzde 45’i alındı. Biz ise burada sadece kamu alanları dediğimiz yolları ve daha önce işlenmiş olan parklar dışında vatandaşımızdan hiçbir metrekare arsa almadık. Dolayısıyla bu oran yüzde 30’ların altına düştü. En yüksek bölgemizi yüzde 28’i ile çözmüş bulunmaktayız. Türkiye’nin hiçbir yerinde 18. madde yüzde 35, yüzde 40’ların altında uygulanmamaktadır. Bugün Kayseri, Denizli, Antalya gibi, bölgemizde ise Batman, Tatvan, Diyarbakır gibi. Buralarda yeni kurulan merkezlerin tamamı bu imar uygulaması ile kuruldu. Biz mümkün olabildiğince de insanları birbirine ortak etmemeye çalıştık. Mahallemizde 45 bin insanın parseli olmasına rağmen toplam ortaklıklar 100, 150’leri geçmedi. Bu da yüzde 1’lerde, yüzde 2’lerde kaldı” ifadelerini kullandı.



“Eminpaşa Van’ın en iyi ve en güzel uygulaması olacak”

Arsaların birçoğunda da vatandaşı vatandaşa değil, aksine vatandaşı kamuya dahil etmeye çalıştıklarını sözlerine ekleyen Başkan Say, “Mahallemiz Van’ın en iyi ve en güzel uygulaması olacak. Eminpaşa Mahallemizi pilot bölge olarak belirledik. Uygulamamız biter bitmez hızlı bir şekilde imarda geçen ana caddeleri, Mehmet Bey Caddesi ve sahile bağlanan 20 metrelik, 15 metrelik büyük yolları hemen açacağız. Kaldırımlarıyla, altyapısı ile VASKİ’si, TEDAŞ’ı ile tamamlanmış olacaktır. Bu manada bütün kurumlarımızla gerekli görüşmelerimizi tamamladık. Van Büyükşehir Belediyesiyle de bu konuda diyalog halindeyiz. Eminpaşa Mahallesi yüzyıldan sonra artık imarı bitmiş, kanalizasyonu bitmiş, doğalgazı gelmiş, şehirleşmiş bir mahalle olacak. Sahil yoluyla, ana yollarıyla, İpekyolu’na bağlanacak ve Eminpaşa Mahallesi’nde artık bundan sonra imar, yol ve altyapı problemi kalmayacak. Her çalışmanın bir külfeti bir zorluğu vardır. Ama 35 ay sabrederseniz, göreceksiniz ki Eminpaşa Van’ın en kıymetli mahallesi olacak. Bizde bu noktada elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Toplantı, yapılan konuşmanın ardından Başkan Say’ın mahalle sakinlerini bir bir dinleyerek imar ve 18’inci madde konularında yöneltilen soruları cevaplamasıyla son buldu.

