Edremit Belediyesiyle Eminpaşa Mahallesi’nin dönüşümü başlıyor Başkan Say, mahalle sakinlerini imar ve 18’inci madde konusunda bilgilendirdi Edremit Belediye Başkanı İsmail Say: “Tüm hizmetler imar uygulamasına takılıyor” “Biz mümkün olabildiğince insanları birbirine ortak etmemeye çalıştık” “Eminpaşa, Van’ın en iyi ve en güzel uygulaması olacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit Belediyesiyle Eminpaşa Mahallesi’nin dönüşümü başlıyor Başkan Say, mahalle sakinlerini imar ve 18’inci madde konusunda bilgilendirdi Edremit Belediye Başkanı İsmail Say: “Tüm hizmetler imar uygulamasına takılıyor” “Biz mümkün olabildiğince insanları birbirine ortak etmemeye çalıştık” “Eminpaşa, Van’ın en iyi ve en güzel uygulaması olacak”

İHA

Edremit Belediyesiyle Eminpaşa Mahallesi’nin dönüşümü başlıyor Başkan Say, mahalle sakinlerini imar ve 18’inci madde konusunda bilgilendirdi Edremit Belediye Başkanı İsmail Say: “Tüm hizmetler imar uygulamasına takılıyor” “Biz mümkün olabildiğince insanları birbirine ortak etmemeye çalıştık” “Eminpaşa, Van’ın en iyi ve en güzel uygulaması olacak”

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, imar uygulamasının uygulanmadığı bir yere kanalizasyon, doğalgaz ve asfalt dökme gibi bir imkanın bulunmadığını belirterek, pilot bölge seçtikleri Eminpaşa Mahallesi’nin yapacakları çalışmalarla kentin en kıymetli mahallesi olacağını söyledi.
Hacı Şükrü Menzilcioğlu Taziye Evi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Say, burada Eminpaşa Mahalle Muhtarı Mesut Irmak ve mahalle sakinleri tarafından karşılandı. Yaşanan pandemiden dolayı kısıtlı da olsa mahalle toplantılarına aralıksız devam eden Başkan Say, bu kez Eminpaşa Mahallesi sakinleriyle buluştu. Mahallelinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda imar ve 18’inci madde konuları masaya yatırıldı. Eminpaşa’da hayata geçirilecek olan imar ve 18’nci madde konularının bilgilendirme toplantısında Başkan Say, sorunlar ve çözümleri noktasında fikir alışverişinde bulundu.

“Tüm hizmetler imar uygulamasına takılıyor”
Eminpaşa Mahallesi Muhtarı Mesut Irmak’ın açılış konuşmasını yapmasının ardından mahalle sakinlerine hitaben açıklamalarda bulunan Başkan Say, Eminpaşa Mahallesi’nde imardan dolayı doğan sıkıntılar hakkında bilgiler verdi. Vatandaşların doğalgaz, VASKİ, altyapı gibi konular ile ilgili yoğun şikayetlerinin olduğunu anlatan Başkan Say, “Şu an anayol olarak kullandığınız ana caddelerin çoğu imar uygulaması yapılmayan yerlerdir. Eminpaşa Mahallesi en eski mahallemiz ama maalesef imar uygulaması yapılmamış. İmar uygulaması niye ihtiyaç, çünkü sizin imar uygulaması yapmadan yol açma şansınız yok, kanalizasyon getirme şansınız yok, doğalgaz getirme şansınız yok, asfalt dökme şansınız yok. Bu yüzden her şey gelip imar uygulamasına takılıyor” dedi.

“Mümkün olabildiğince insanları birbirine ortak etmemeye çalıştık”
Yapılan bu çalışmanın Edremit’e ve Eminpaşa’ya değer katacak bir iş olduğunu vurgulayan Başkan Say, imar uygulamasının geleceğinin bilinmesinin bile burada arsa fiyatlarına yansıdığını belirtti. Çevre yolunun bile 18’nci madde ile çözüldüğünü ifade eden Başkan Say, “Ama çevre yolunda vatandaşın arsasının yüzde 45’i alındı. Biz ise burada sadece kamu alanları dediğimiz yolları ve daha önce işlenmiş olan parklar dışında vatandaşımızdan hiçbir metrekare arsa almadık. Dolayısıyla bu oran yüzde 30’ların altına düştü. En yüksek bölgemizi yüzde 28’i ile çözmüş bulunmaktayız. Türkiye’nin hiçbir yerinde 18. madde yüzde 35, yüzde 40’ların altında uygulanmamaktadır. Bugün Kayseri, Denizli, Antalya gibi, bölgemizde ise Batman, Tatvan, Diyarbakır gibi. Buralarda yeni kurulan merkezlerin tamamı bu imar uygulaması ile kuruldu. Biz mümkün olabildiğince de insanları birbirine ortak etmemeye çalıştık. Mahallemizde 45 bin insanın parseli olmasına rağmen toplam ortaklıklar 100, 150’leri geçmedi. Bu da yüzde 1’lerde, yüzde 2’lerde kaldı” ifadelerini kullandı.

“Eminpaşa Van’ın en iyi ve en güzel uygulaması olacak”
Arsaların birçoğunda da vatandaşı vatandaşa değil, aksine vatandaşı kamuya dahil etmeye çalıştıklarını sözlerine ekleyen Başkan Say, “Mahallemiz Van’ın en iyi ve en güzel uygulaması olacak. Eminpaşa Mahallemizi pilot bölge olarak belirledik. Uygulamamız biter bitmez hızlı bir şekilde imarda geçen ana caddeleri, Mehmet Bey Caddesi ve sahile bağlanan 20 metrelik, 15 metrelik büyük yolları hemen açacağız. Kaldırımlarıyla, altyapısı ile VASKİ’si, TEDAŞ’ı ile tamamlanmış olacaktır. Bu manada bütün kurumlarımızla gerekli görüşmelerimizi tamamladık. Van Büyükşehir Belediyesiyle de bu konuda diyalog halindeyiz. Eminpaşa Mahallesi yüzyıldan sonra artık imarı bitmiş, kanalizasyonu bitmiş, doğalgazı gelmiş, şehirleşmiş bir mahalle olacak. Sahil yoluyla, ana yollarıyla, İpekyolu’na bağlanacak ve Eminpaşa Mahallesi’nde artık bundan sonra imar, yol ve altyapı problemi kalmayacak. Her çalışmanın bir külfeti bir zorluğu vardır. Ama 35 ay sabrederseniz, göreceksiniz ki Eminpaşa Van’ın en kıymetli mahallesi olacak. Bizde bu noktada elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.
Toplantı, yapılan konuşmanın ardından Başkan Say’ın mahalle sakinlerini bir bir dinleyerek imar ve 18’inci madde konularında yöneltilen soruları cevaplamasıyla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van polisinden öğrencilere temel trafik eğitimi
YEREL HABERLER Van polisinden öğrencilere temel trafik eğitimi
Vatan Partisi’nden annelerin evlat nöbetine destek 6 muhalefet partisini eleştiren Vatan Partisi Van İl Başkanı Akile Çevik: “Hiçbir çözüm getirmiyorlar”
YEREL HABERLER Vatan Partisi’nden annelerin evlat nöbetine destek 6 ...
Sütun Şelalesi’ndeki buz sarkıtları mest ediyor
YEREL HABERLER Sütun Şelalesi’ndeki buz sarkıtları mest ediyor
Van’da korkutan yangın
YEREL HABERLER Van’da korkutan yangın
Van’da ‘mahallede maç var’ etkinliği
YEREL HABERLER Van’da ‘mahallede maç var’ etkinliği
Bahçesaray'da heyelan; düşen kayalar yolu kapattı
YEREL HABERLER Bahçesaray'da heyelan; düşen kayalar yolu kapattı
6 ayrı suçtan aranan şahıs JASAT’tan kaçamadı
YEREL HABERLER 6 ayrı suçtan aranan şahıs JASAT’tan kaçamadı
Dev kaya parçalarının düştüğü yol kapandı
YEREL HABERLER Dev kaya parçalarının düştüğü yol kapandı
Av sezonu kapanıyor
YEREL HABERLER Av sezonu kapanıyor
Van’da “Mutlu ve Huzurlu Ailenin Sırları” konulu söyleşi
YEREL HABERLER Van’da “Mutlu ve Huzurlu Ailenin Sırları” konulu ...
Van’da ‘torbacı’ operasyonu
YEREL HABERLER Van’da ‘torbacı’ operasyonu
Meteorolojiden yoğun kar, çığ, buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden yoğun kar, çığ, buzlanma ve don ...
Van’da muhasebeciler bir araya geldi Van SMMMO Başkanı İbrahim Şahin: "Çıkın Van’ın sokaklarında kayıt dışı binlerce mükellef var"
YEREL HABERLER Van’da muhasebeciler bir araya geldi Van SMMMO ...
Başkan Akman ‘Danışma Kurulu’ toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Akman ‘Danışma Kurulu’ toplantısına katıldı
Erciş Belediyesinden sinema etkinliği
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinden sinema etkinliği
Van Gölü'ndeki tekne faciası davasında tekrar erteleme
YEREL HABERLER Van Gölü'ndeki tekne faciası davasında tekrar ...
Van'da PKK operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da PKK operasyonu: 8 gözaltı
Van Valiliğinden ‘dolandırıcılık’ uyarısı
YEREL HABERLER Van Valiliğinden ‘dolandırıcılık’ uyarısı
Van’da terör operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Van’da terör operasyonu: 8 gözaltı
Van Büyükşehir Belediyesinden şiir dinletisi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden şiir dinletisi
Van Büyükşehir Belediyesi mart ayı kültür sanat takvimi yayınlandı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi mart ayı kültür sanat ...
Van’da sergi açan Rus Ressam Kirillova: “Dünyada barış istiyorum”
YEREL HABERLER Van’da sergi açan Rus Ressam Kirillova: “Dünyada ...
Genel Sekreter Çelikel restore edilen Tekel binasını gezdi
YEREL HABERLER Genel Sekreter Çelikel restore edilen Tekel binasını ...
Vanlı judocudan altın madalya
YEREL HABERLER Vanlı judocudan altın madalya

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.