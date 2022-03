Van’da ihtiyaç sahibi aileler yararına kahvaltı

Van’da Umutlu Yarınlar Projesi ile The Rest Kafe, geliri ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere açık büfe kahvaltı düzenledi.

Umutlu Yarınlar Van ve The Rest Kafe, geliri ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere açık büfe şeklinde Van kahvaltısı düzenledi. Kafede düzenlenen kampanyada konuşan Umutlu Yarınlar Sosyal Sorumluluk Projesi Koordinatörü Aylin Koç, daha öncede bu tür etkinlikleri yaptıklarını ifade ederek, “Buraya gelen insanlar hem arkadaşlarıyla kahvaltı yapacaklar hem de bu kahvaltı gelirlerinin ihtiyaç sahibi ailelere gidebilecek olmasının mutluluğunu yaşayacaklar. Tepkiler ve ilgi çok güzel. Çok güzel bir yoğunluk var” dedi.

Yardımların ihtiyaç sahibi ailelere nakdi olarak verilmeyeceğinin altını çizen Koç, “Mekan sahipleri ile birlikte belirlediğimiz ailelerin eksiklerini birlikte temin edip, onların giderilmesini sağlayacağız. Yani yardımı nakdi olarak yapmayacak, işletme sahibi ile birlikte alışverişimizi yapıp ailelerimizi ziyaret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kişi başı kahvaltı 60 TL olduğunu da sözlerine ekleyen Koç, kampanyaya ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

The Rest Kafe İşletme Sahibi Sinan Uysal ise bir günlük kahvaltı gelirinin tamamının belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere harcanacağını belirterek, “Açık büfe şeklinde olan etkinlikte misafirlerimiz kendileri kahvaltılarını alıp servisleri kendileri yapıyorlar. Bir güne has olan kampanyamıza insanlarımızın ilgisi güzel. Ben herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kampanyaya destek veren vatandaşlar ise böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin birlik ve beraberlik açısından önemli olduğuna vurgu yaparak, böyle bir projede yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

