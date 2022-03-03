Evlat nöbetindeki anne: Çocukları dağda olan aileler gelin, korkmayın



Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 31'inci haftada da sürdü. Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, mücadelesinden vazgeçmeyeceğini belirterek, "Çocukları dağda olan anne ve babalara sesleniyorum. Gelin, korkmayın. Siz hakkınız olan evlatlarınızı zalimlerden ve katillerden istiyorsunuz" dedi.

Van'da çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, 31'inci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP il binasına kadar slogan atıp yürüyen aileler için polis güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP" sloganları attı. Parti binasından yüksek sesle müzik açılmasıyla da eylem engellenmeye çalışıldı. Müzik sesine tepki gösteren aileleri polis sakinleştirdi.

'ÇOCUKLARIMIZIN KANIYLA KENDİ ÇOCUKLARININ UÇAK BİLETİNİ KESİYORLAR'

Kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar, vazgeçmeyeceğini söyleyerek, "Mücadelemiz 1 yılı aştı. Biz burada yağmur, çamur, hastalık ve pandemi demeden haklı mücadelemizi devam ettiriyoruz. PKK da, HDP de biliyor ki biz haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Evlatlarımızı alsak bile, kararlı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. PKK ve HDP ile sonuna kadar savaşacağız. Geri adım atmayacağız. Bizim çocuklarımızın kanıyla kendi çocuklarının uçak biletini kesiyor ve yabancı ülkelere gönderiyorlar. Kendi çocuklarını özel okullarda okutuyorlar. HDP milletvekillerinin çocukları neden dağda değil? Bizim çocukları neden dağa götürüp kurşunların önüne atıyorlar? Biz çocuklarımızı kaybolduğu yerde arıyoruz. Biz kararlıyız. Evlatlarımızı alana kadar geri adım atmayacağız. Biz eminiz evlatlarımıza kavuşacağız. Çocukları dağda olan anne ve babalara sesleniyorum. Gelin, korkmayın. Siz hakkınız olan evlatlarınızı zalimlerden ve katillerden istiyorsunuz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN

2022-03-03 15:59:08



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