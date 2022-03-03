Evlat nöbetindeki anne: Çocukları dağda olan aileler gelin, korkmayın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlat nöbetindeki anne: Çocukları dağda olan aileler gelin, korkmayın

DHA

Evlat nöbetindeki anne: Çocukları dağda olan aileler gelin, korkmayın


Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 31'inci haftada da sürdü. Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, mücadelesinden vazgeçmeyeceğini belirterek, "Çocukları dağda olan anne ve babalara sesleniyorum. Gelin, korkmayın. Siz hakkınız olan evlatlarınızı zalimlerden ve katillerden istiyorsunuz" dedi.
Van'da çocukları PKK tarafından kaçırılan aileler, 31'inci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP il binasına kadar slogan atıp yürüyen aileler için polis güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP" sloganları attı. Parti binasından yüksek sesle müzik açılmasıyla da eylem engellenmeye çalışıldı. Müzik sesine tepki gösteren aileleri polis sakinleştirdi.
'ÇOCUKLARIMIZIN KANIYLA KENDİ ÇOCUKLARININ UÇAK BİLETİNİ KESİYORLAR'
Kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar, vazgeçmeyeceğini söyleyerek, "Mücadelemiz 1 yılı aştı. Biz burada yağmur, çamur, hastalık ve pandemi demeden haklı mücadelemizi devam ettiriyoruz. PKK da, HDP de biliyor ki biz haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Evlatlarımızı alsak bile, kararlı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. PKK ve HDP ile sonuna kadar savaşacağız. Geri adım atmayacağız. Bizim çocuklarımızın kanıyla kendi çocuklarının uçak biletini kesiyor ve yabancı ülkelere gönderiyorlar. Kendi çocuklarını özel okullarda okutuyorlar. HDP milletvekillerinin çocukları neden dağda değil? Bizim çocukları neden dağa götürüp kurşunların önüne atıyorlar? Biz çocuklarımızı kaybolduğu yerde arıyoruz. Biz kararlıyız. Evlatlarımızı alana kadar geri adım atmayacağız. Biz eminiz evlatlarımıza kavuşacağız. Çocukları dağda olan anne ve babalara sesleniyorum. Gelin, korkmayın. Siz hakkınız olan evlatlarınızı zalimlerden ve katillerden istiyorsunuz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN
2022-03-03 15:59:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da ihtiyaç sahibi aileler yararına kahvaltı
YEREL HABERLER Van’da ihtiyaç sahibi aileler yararına kahvaltı
‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri’ sürüyor
YEREL HABERLER ‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri’ sürüyor
Edremit Belediyesiyle Eminpaşa Mahallesi’nin dönüşümü başlıyor Başkan Say, mahalle sakinlerini imar ve 18’inci madde konusunda bilgilendirdi Edremit Belediye Başkanı İsmail Say: “Tüm hizmetler imar uygulamasına takılıyor” “Biz mümkün olabildiğince insanları birbirine ortak etmemeye çalıştık” “Eminpaşa, Van’ın en iyi ve en güzel uygulaması olacak”
YEREL HABERLER Edremit Belediyesiyle Eminpaşa Mahallesi’nin dönüşümü ...
Van polisinden öğrencilere temel trafik eğitimi
YEREL HABERLER Van polisinden öğrencilere temel trafik eğitimi
Vatan Partisi’nden annelerin evlat nöbetine destek 6 muhalefet partisini eleştiren Vatan Partisi Van İl Başkanı Akile Çevik: “Hiçbir çözüm getirmiyorlar”
YEREL HABERLER Vatan Partisi’nden annelerin evlat nöbetine destek 6 ...
Sütun Şelalesi’ndeki buz sarkıtları mest ediyor
YEREL HABERLER Sütun Şelalesi’ndeki buz sarkıtları mest ediyor
Van’da korkutan yangın
YEREL HABERLER Van’da korkutan yangın
Van’da ‘mahallede maç var’ etkinliği
YEREL HABERLER Van’da ‘mahallede maç var’ etkinliği
Bahçesaray'da heyelan; düşen kayalar yolu kapattı
YEREL HABERLER Bahçesaray'da heyelan; düşen kayalar yolu kapattı
6 ayrı suçtan aranan şahıs JASAT’tan kaçamadı
YEREL HABERLER 6 ayrı suçtan aranan şahıs JASAT’tan kaçamadı
Dev kaya parçalarının düştüğü yol kapandı
YEREL HABERLER Dev kaya parçalarının düştüğü yol kapandı
Av sezonu kapanıyor
YEREL HABERLER Av sezonu kapanıyor
Van’da “Mutlu ve Huzurlu Ailenin Sırları” konulu söyleşi
YEREL HABERLER Van’da “Mutlu ve Huzurlu Ailenin Sırları” konulu ...
Van’da ‘torbacı’ operasyonu
YEREL HABERLER Van’da ‘torbacı’ operasyonu
Meteorolojiden yoğun kar, çığ, buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden yoğun kar, çığ, buzlanma ve don ...
Van’da muhasebeciler bir araya geldi Van SMMMO Başkanı İbrahim Şahin: "Çıkın Van’ın sokaklarında kayıt dışı binlerce mükellef var"
YEREL HABERLER Van’da muhasebeciler bir araya geldi Van SMMMO ...
Başkan Akman ‘Danışma Kurulu’ toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Akman ‘Danışma Kurulu’ toplantısına katıldı
Erciş Belediyesinden sinema etkinliği
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinden sinema etkinliği
Van Gölü'ndeki tekne faciası davasında tekrar erteleme
YEREL HABERLER Van Gölü'ndeki tekne faciası davasında tekrar ...
Van'da PKK operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da PKK operasyonu: 8 gözaltı
Van Valiliğinden ‘dolandırıcılık’ uyarısı
YEREL HABERLER Van Valiliğinden ‘dolandırıcılık’ uyarısı
Van’da terör operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Van’da terör operasyonu: 8 gözaltı
Van Büyükşehir Belediyesinden şiir dinletisi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden şiir dinletisi
Van Büyükşehir Belediyesi mart ayı kültür sanat takvimi yayınlandı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi mart ayı kültür sanat ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.