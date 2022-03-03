Van-Hakkari yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van'da kar yağışı ve tipiden dolayı 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi ağır tonajlı araçlara kapatıldı.

Van’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışından dolayı VanHakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi tır ve kamyonlara kapatıldı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, ağır tonajlı araçlara kapatılan yolda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.