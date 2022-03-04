Van'da yoğun kar yağışı 164 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da kar yağışı nedeniyle 164 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hava sıcaklığının azaldığı Van’da sabah saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimleri ve kent merkezini tamamen beyaza bürüdü. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 21, Başkale'de 53, Çaldıran’da 5, Çatak'ta 52 ve Gürpınar ilçesinde 33 olmak üzere toplam 164 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, İstanbul’dan Van’a sefer yapması planlanan İstanbul uçağı ise rötar yaptı.

Hava sıcaklığının aniden düştüğünü ifade eden vatandaşlar, geçtiğimiz yıllara oranla karın bu yıl daha fazla yağdığını belirterek, çiftçilerin bereketli bir yıl geçirmesini beklediklerini söylediler. Vatandaşlar, beklenmedik yoğun kar yağışından dolayı “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” atasözünü anımsattılar.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği belirtildi.

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