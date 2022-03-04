Van'da 164 yerleşim yerine ulaşım yok; Başkale'de okullar tatil

Avrupa Obezite Derneği Başkanı: Genel bir kötüleşme var

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Orhan AŞANHarun AKSU/ VAN, (DHA)VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 164 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Başkale ilçesinde de okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kentte gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun kar nedeniyle Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak ve Gürpınar ilçelerine bağlı 67 mahalle ile 97 mezranın yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı. Başkale ilçesinde de bugün için eğitime ara verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN-Harun AKSU

2022-03-04 09:52:39



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