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Van'da ‘Bağımlılıkla Mücadelede Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ çalıştayı

İHA

Van'ın İpekyolu Belediyesinin ev sahipliğinde 17 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla "Bağımlılıkla Mücadelede Sorunlar ve Çözüm Önerileri" çalıştayı düzenlendi.

Van'da ‘Bağımlılıkla Mücadelede Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ çalıştayı

Van’ın İpekyolu Belediyesinin ev sahipliğinde 17 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla “Bağımlılıkla Mücadelede Sorunlar ve Çözüm Önerileri” çalıştayı düzenlendi.
Bir otelde yapılan çalıştaya Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda kurum amiri katıldı. Van Valiliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Yeşilay Van Şubesi katkıları ile organize edilen çalıştayın moderatörlüğünü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suvat Parin yaparken, toplamda 37 kurum ve 58 katılımcının olduğu çalıştay iki oturum şeklinde gerçekleşti. Birinci oturumda bölgenin bağımlılık konusundaki mevcut durum analizi, ikinci oturumda ise bölgenin bağımlılık konusunda yürütülen çalışmalarının analizi ele alındı. 7 saat süren çalıştayın ilk oturumunda katılımcılar bağımlılıkla mücadelede yürütülen faaliyetleri ve konu ile ilgili sayısal verileri paylaştı. İkinci oturumda ise katılımcılar kentin bağımlılıkla mücadelede daha bütüncül ve etkileyici mücadele önerilerini sundu.
Çalıştayda konuşan Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, "Bu çalıştayın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün burada çok güzel bir çalıştay gerçekleşti. Her biriniz çok kıymetli katkılar sağladınız. Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız konuyu büyük hassasiyetle takip ediyor. Bu konuda bizlere de sürekli uyarıcı talimatlar geliyor. Öncelikle şundan müsterih olmanızı isterim, bizler üzerimize düşen vazifeleri sonuna kadar yerine getirmeye çalışıyoruz. Özellikle bağımlılık oluşturucu maddelerin ülkemize yasa dışı girişini engelleme konusunda yine çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yasal yollardan satılan ürünlerin belli kesimlere satışı da biliyorsunuz yasak. Bunların takibi noktasında da gece gündüz demeden çalışmalarımızı yürütüyoruz. Üzerinde durduğumuz bir diğer başlık, madde bağımlılığı ancak hepinizin malumu olduğu üzere gelişen teknoloji ile birlikte teknoloji bağımlılığı boy gösteriyor günümüzde. Yine bu konuda da sizlerden istihramımız hem bireysel hem de kurum ve kuruluş olarak teknoloji bağımlılığının her noktasında da şimdiden çalışmalarımıza hız vermemiz gerekmektedir. Madde bağımlılığında ileri bir noktaya geldik fakat tedbirlerle geldik. Şahsım adına özel hayatımda şahit olduğum manzaraları düşününce teknoloji ile bağımlılık noktasında henüz bir adım atmadık. Dolayısıyla sizlerden istihramımız valilik olarak bu konuya da ağırlık vermemiz. Bir an önce bir eylem planı hazırlamamız olacaktır. Ben katılım sağlayan herkese, ev sahipliği yapan İpekyolu Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekiline, rektörümüze ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“İpekyolu bağımlılıkla mücadelede en fazla etkilenen ilçelerden biridir”
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ise çalıştayın hayırlara vesile olmasını dileyerek, “İpekyolu bağımlılıkla mücadelede en fazla etkilenen ilçelerden birisidir. Çünkü Van'ın kalbi konumundadır. Hayat burada, yaşam burada. Biz bu mücadeleyi etkili bir şekilde verdiğimizde sonuçlarını da verimli olarak alacağımızı umuyorum. Bağımlılıkla mücadelede kaymakamlık olarak tabi ki çok etkin önlemler alıyoruz. Gerek İl Emniyet Müdürlüğümüz gerek İl Jandarma Komutanlığımız, bu birimlerin alt birimleri, kaymakamlığımızın alt birimleri olarak bağımlılıkla mücadelede önleyici tedbirleri yoğun bir şekilde alıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın emirleri doğrultusunda bağımlılıkla mücadelede kararlı bir şekilde çalışmalar yürütülmektedir. İpekyolu Belediyesi olarak gerek kültürel gerekse sportif, kurs merkezlerimizde birçok eğitim ve seminerler düzenlenmektedir. Bu çalıştayla birlikte bağımlıkla mücadelede sorunları ve çözüm önerilerini daha etkili bir şekilde Van özelinde görmüş olacağız. Ben katılımlarından dolayı herkese şükranlarımı sunuyor, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Yeşilay Bölge Koordinatörü Hakan Durğun da, bu yıl 102. yaşını kutlayan Yeşilay'ın kuruluşu, işlevleri, görev ve sorumlulukları hakkında, 115 Yeşilay Danışmanlık Merkezinin ücretsiz olarak sunduğu psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerinden söz etti.
Prof. Dr. Suvat Parin tarafından çalıştayın sonuç bildirgesinin sunulması, fotoğraf çekimi, plaket ve sertifika takdiminin ardından çalıştay son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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