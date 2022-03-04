En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından minik öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Tuşba ilçesinde bulunan İdrsi Bitlisi Anaokulu ziyaret edilerek; 50 öğrenciye ‘Genel Güvenlik Kuralları ve Polislik Mesleği Tanıtımı’ ile ilgili bilgi vererek; boyama kitabı, boya kalemi ve hikaye kitabı hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.