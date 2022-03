Özalp ilçesinde deprem tahliye tatbikatı

Van'ın Özalp ilçesinde öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla deprem tahliye tatbikatı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının ‘tatbikat yılı’ olarak ilan edilmesinin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’ın Özalp ilçesindeki tüm okullarda da eş zamanlı olarak deprem tahliye tatbikatı yapıldı. 3 Nisan Ortaokulunda yapılan tatbikat, senaryo gereği sirenin çalmasıyla başladı. Üç aşamada gerçekleştirilen tatbikat, öğrencilerin güvenli bir şekilde tahliyesiyle başarılı bir şekilde sona erdi.

Tatbikata katılan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, tatbikatların deprem bilincinin oluşması adına çok önemli olduğunu belirterek, “Deprem bir gerçek ve buna her zaman hazır olmalıyız. Deprem öldürmez tedbirsizlik öldürür. O yüzden tedbir her şeyin başında gelir. Vatandaşın kendi bireysel anlamda bilinçlenmesi ve kurtarma ekiplerinin de bilinçlenmesi adına tatbikatlar çok önemli. Burada yaptığımız tatbikatı başarıyla tamamladığımızı görüyoruz. Çocuklar okulda nasıl davranacaklarını öğrendiler. Her öğrenci bir aile demektir” dedi.

