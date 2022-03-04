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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muradiye’de göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi tutuklandı

İHA

Muradiye’de göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi tutuklandı

Van'ın Muradiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi tutuklandı.
Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adaklı Mahallesi'nde yapılan devriye faaliyeti sırasında Ford transit marka 3 minibüs durdurulmak istenilmiş, yapılan takip sonucu araçlar yakalanmıştı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 125 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgisi olduğu belirlenen 5 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Muradiye Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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