Van'da, kayalıklarda 44 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

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VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan arazi taramasında, kayalıklar arasına gizlenen, 3 çuval içinde 44 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Başkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu İran'dan Başkale'ye uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri, 4 Mart'ta yaptıkları arazi aramasında, kayalıklar arasına gizlenen 3 çuval içinde ve 85 paket halinde 44 kilo 500 gram eroin ele geçirdi. Soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Gülay KUYUCU

2022-03-05 17:50:14



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