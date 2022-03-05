TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Bayburt Özel İdare Spor: 1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor FK, evinde konuk ettiği Bayburt Özel İdare Spor ile 11 berabere kaldı.



Stat: Atatürk

Hakemler: Can Cengiz xx, Harun Terin xx, Salih Burak Demirel xx

Vanspor FK: Aydın Bağ xx, Barış Gök xx, Uğur Adem Gezer xx, İsmet Kavuştu xx, Miraç Acer xx, Ogün Özçiçek xx, Oktay Aydın xx (Barış Sağır dk. 84 ?), Furkan Polat xxx (Mehmet Özdıraz dk. 67 x), Kubilay Akyüz xx (Taha Gür dk. 72 x), Emrah Tacir xx (Oktay Gürdal dk. 83 ?), Hamza Küçükköylü xx

Bayburt Özel İdare Spor: Zülküf Özer x, Sefa Narin x, Onur Kolay x (Ömer Faruk Çalışkan dk. 88 ?), Gökdeniz Varol x (Cumhur Yılmaztürk dk. 82 ?), Emre ahin x (İlker Sayan dk. 59 xx), Tarık Mayhoş x, Yunus Emre Yalçın x (Salim Asal dk. 84 ?), Ali Fırat Okur x, Ömer Yıldız x (Tayyib Kanarya dk. 46 x), Gökhan Yılmaz x, Mehmet Taşçı x

Goller: Furkan Polat (dk. 13) (Vanspor FK), Tayyib Kanarya (dk.77), (Bayburt Özel İdare Spor)

Sarı kartlar: Ogün Özçiçek, (Vanspor FK), Tayyib Kanarya, Yunus Emre Yalçın, Gökhan Yılmaz, (Bayburt Özel İdare Spor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.