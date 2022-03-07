Van’da 11 organizatör yakalandı

Van’da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 organizatörden 4’ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 28 Şubat 06 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan 6 ayrı operasyonda; 5’i yabancı uyruklu 11 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 4 şahıs tutuklanmıştır. Suçta kullanılan 1 araca el konulmuştur. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir” denildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerden birinin üzerinde ise 5 kilo 120 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi.

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