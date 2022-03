Kuaförlükten patronluğa bir kadının başarısı İş kadını Erkut: “Kadın isterse her şeyi başarır”

Van’da küçük bir kuaför dükkanı açarak iş hayatına başlayan 2 çocuk annesi Süreyya Erkut, milyonluk gelinlik mağazasının başına geçti.

Kız kardeşleriyle oturdukları mahallede küçük bir kuaför dükkanı açan iş kadını Süreyya Erkut (40), 22 yıllık çabanın sonucunda işlerini geliştirdi. Yine kız kardeşlerinden destek alan Erkut, bölgede ismini duyuran gelinlik mağazasının başına geçti.

Ekonomik sıkıntılarının yaşadığı bir dönemde çevresindeki akrabalarının ‘iflas edersiniz’ tepkilerine rağmen azimle işlerini sürdürmeye devam eden Erkut, büyük kâr elde etti. Bir taraftan 2 çocuğunu yetiştiren Erkut, iş hayatında büyük başarı elde etti.

İHA muhabirine konuşan iş kadını Sürreyya Erkut, zorlu bir sektöre adım attıklarını ve 22 yıldır bunu sürdürdüklerini belirtti. Bu sektöre kuaförlük mesleğinden geçtiklerini ifade eden Erkut, “Bu süreçte zorluklar karşılaştık. Aşama aşama bu zorlukların üstesinden geldik. Buna da kadının gücü diyelim. Çünkü kadın isterse her şeyi başarır” dedi.



“Her işin kendine göre bir zorluğu var”

Sektöre ilk girdiklerinde özellikle maddi sıkıntılar yaşadıklarını ve bu sorunu da aştıklarını dile getiren Erkut, “Bizler bu sorunların üstesinden gelirken çok yorulduk. Her işin kendine göre bir zorluğu var. Düğün günü gelin ve damatlar çok stresli oluyor. Bunun stresi ise bize yansıyor. Alttan almaya çalışıyoruz. Emek vererek gelen müşterilerimizi memnun göndermeye çalışıyoruz” diye konuştu.



“Kadın emektardır”

Üç kız kardeşle bu işe girdiklerini ve kadının gücüyle her işe koştuklarını söyleyen Erkut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz 3 kız kardeşle bu işe girdik. Evliyiz ve çocuklarımız var. Hem iş kadını olmak hem de anne olmak çok zor. Büyük bir zahmet ve emek istiyor. Bir taraftan çocuğumuza annelik ediyoruz ve bu işin stresi bizi çok yoruyor ama mutluyuz. Çalıştığımızın karşılığını da alıyoruz. Çiçek ne kadar hassassa kadın da o kadar hassastır. Kadın emektardır; anne olmak, eş olmak, evlat olmak Allah’ın bize verdiği bir yetenektir. Kadın bu yeteneğini değerlendirirse üstesinden gelemeyeceği iş olmaz. Bana göre kadın çalışırsa her şeyi başarır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.