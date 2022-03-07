Van Valisi Bilmez: “Hiçbir neden savaşları meşru kılamaz” Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Dünyada en çok göçmen barından ülkelerin başında Türkiye gelmektedir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Valisi Bilmez: “Hiçbir neden savaşları meşru kılamaz” Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Dünyada en çok göçmen barından ülkelerin başında Türkiye gelmektedir”

İHA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle göçmen kadınlarla yemekte bir araya gelerek, "Dünyada en çok göçmen barından ülkelerin başında Türkiye gelmektedir" dedi.

Van Valisi Bilmez: “Hiçbir neden savaşları meşru kılamaz” Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Dünyada en çok göçmen barından ülkelerin başında Türkiye gelmektedir”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle göçmen kadınlarla yemekte bir araya gelerek, “Dünyada en çok göçmen barından ülkelerin başında Türkiye gelmektedir” dedi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez ve İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen göçmen kadınlarla yemek programında bir araya geldi. Programda bir konuşma yapan Valisi Mehmet Emin Bilmez, “Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanımız, İl Göç Müdürlüğümüz ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzle birlikte Van’da misafir olarak bulunan kadın göçmenlerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir araya geldik. Dünyanın dört bir yanında yaşanan savaşlardan dolayı yurdunu terk etmek zorunda kalan milyonlarca aileye şahitlik ediyoruz. Bu göç yolunda insanlığı utandıracak düzeyde acılar yaşanıyor. Onun için bütün insanların el ele verip bu acıları hep birlikte yaşamamız gerekiyor. Koruyucu liderimiz, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ üstüpüyle hareket etti” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün yetkililerinde yaşanan savaşlarda barışı sağlamak için büyük çaba içinde olduğunu ifade eden Bilmez, “Dünya barışı tesis edilebilseydi, Afganistan’dan İran’dan, Suriye’den ve Irak’tan gelen insanlar memleketlerini terk etmek zorunda kalmazdı. Bundan sonra dünyada göçlerin, savaşların ve kavgaların daha az olduğu ve geleceğin daha güzel olduğu günler gelecek. Bu ülkelerdeki dramların aynısını Ukrayna’da görmekteyiz. Hiçbir neden savaşları meşru kılamaz. Savaşların olmadığı, çocukların ve kadınların ölmediği bir dünyayı hep birlikte inşa edebileceğimize inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün yetkilileri de bunun için çaba sarf etmektedir. Dünyada en çok göçmen barından ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Biz ülkemizde olan her bir göçmenin sıkıntılarını paylaşıyoruz. Evimizi ve yurdumuzu onlarla paylaşıyoruz ve onlardan da ülkemizin kurallarına göre hareket etmelerini istiyoruz. Amacımız herkesin güven içinde yaşamasıdır” diye konuştu.
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir araya geldiklerini belirterek, “Bu özel günde sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak her kadınımız bizler için kıymetli ve özeldir. Ülkemize ve ilimize misafir olarak gelen siz değerli kadınlarımızın da istekleri, beklentileri ve refah içinde yaşamaları bizler için önemlidir. Ayrıca daire başkanlığımız bünyesinde yaşam boyu öğrenme kurslarımızda büyük bir özveriyle çalışan kadınlarımıza altın bilezik kazandıran değerli usta öğreticilerimizle de bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepiniz bizim için sosyal statü, din, dil, ırk ayrımı yapmadan çok özel ve kıymetlisiniz. Sadece bugün değil her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. 8 Mart dünya Kadınlar Gününüzü kutluyor, keyifli bir program olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Düzenlenen yemek programı için Van Valisi Bilmez’e teşekkür eden göçmen kadınlar, Türkiye’nin göçmenlere kucak açmasından dolayı mutlu olduklarını söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Akman’dan ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ mesajı
Van polisinden kadın sürücülere sürpriz
YEREL HABERLER Van polisinden kadın sürücülere sürpriz
İpekyolu Belediyesi ekiplerinden ‘fahiş fiyat’ denetimi
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi ekiplerinden ‘fahiş fiyat’ ...
Sırtında taşırken görüntülendiği yavru köpeğe evinde bakıyor
YEREL HABERLER Sırtında taşırken görüntülendiği yavru köpeğe evinde ...
Kuaförlükten patronluğa bir kadının başarısı İş kadını Erkut: “Kadın isterse her şeyi başarır”
YEREL HABERLER Kuaförlükten patronluğa bir kadının başarısı İş ...
İş adamı ve sporcu Tekin Perihan son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER İş adamı ve sporcu Tekin Perihan son yolculuğuna ...
Van’da 11 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Van’da 11 organizatör yakalandı
Van’da 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van’da terör operasyonu
YEREL HABERLER Van’da terör operasyonu
Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Van’da 27 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van’da 27 kişi tutuklandı
Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü, kar kalınlığı 10 metreyi buldu
YEREL HABERLER Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü, kar kalınlığı 10 ...
Yürüme engelli iki vatandaş tekerlekli sandalyeye kavuştu
YEREL HABERLER Yürüme engelli iki vatandaş tekerlekli sandalyeye ...
40 gün sonra açılan Van-Bahçesaray yoluna yine çığ düştü
YEREL HABERLER 40 gün sonra açılan Van-Bahçesaray yoluna yine çığ ...
Van’da 80 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van’da 80 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Bayburt Özel İdare Spor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Bayburt Özel İdare Spor: 1
Van’da 44 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 44 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Van'da, kayalıklarda 44 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da, kayalıklarda 44 kilo 500 gram eroin ele ...
Van'da, metruk binada 85 Afgan kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van'da, metruk binada 85 Afgan kaçak göçmen yakalandı
Van’da 85 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van’da 85 düzensiz göçmen yakalandı
Edremit Belediyesinden deprem tatbikatı
YEREL HABERLER Edremit Belediyesinden deprem tatbikatı
Başkan Say Şabaniye Mahalle sakinleriyle bir araya geldi Edremit Belediye Başkanı İsmail Say: “Tüm sorunların üstesinden birlikte geleceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Say Şabaniye Mahalle sakinleriyle bir araya ...
Van’da engelliler ‘İyilik-19’ etkinliğinde yeteneklerini sergiledi
YEREL HABERLER Van’da engelliler ‘İyilik-19’ etkinliğinde ...
Kız öğrenciler akıllı gaz maskesi üretti
YEREL HABERLER Kız öğrenciler akıllı gaz maskesi üretti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.