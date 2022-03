Van Valisi Bilmez: “Hiçbir neden savaşları meşru kılamaz” Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Dünyada en çok göçmen barından ülkelerin başında Türkiye gelmektedir”

O an kamerada! Öldüren tokat!

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle göçmen kadınlarla yemekte bir araya gelerek, “Dünyada en çok göçmen barından ülkelerin başında Türkiye gelmektedir” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez ve İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen göçmen kadınlarla yemek programında bir araya geldi. Programda bir konuşma yapan Valisi Mehmet Emin Bilmez, “Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanımız, İl Göç Müdürlüğümüz ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzle birlikte Van’da misafir olarak bulunan kadın göçmenlerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir araya geldik. Dünyanın dört bir yanında yaşanan savaşlardan dolayı yurdunu terk etmek zorunda kalan milyonlarca aileye şahitlik ediyoruz. Bu göç yolunda insanlığı utandıracak düzeyde acılar yaşanıyor. Onun için bütün insanların el ele verip bu acıları hep birlikte yaşamamız gerekiyor. Koruyucu liderimiz, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ üstüpüyle hareket etti” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün yetkililerinde yaşanan savaşlarda barışı sağlamak için büyük çaba içinde olduğunu ifade eden Bilmez, “Dünya barışı tesis edilebilseydi, Afganistan’dan İran’dan, Suriye’den ve Irak’tan gelen insanlar memleketlerini terk etmek zorunda kalmazdı. Bundan sonra dünyada göçlerin, savaşların ve kavgaların daha az olduğu ve geleceğin daha güzel olduğu günler gelecek. Bu ülkelerdeki dramların aynısını Ukrayna’da görmekteyiz. Hiçbir neden savaşları meşru kılamaz. Savaşların olmadığı, çocukların ve kadınların ölmediği bir dünyayı hep birlikte inşa edebileceğimize inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün yetkilileri de bunun için çaba sarf etmektedir. Dünyada en çok göçmen barından ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Biz ülkemizde olan her bir göçmenin sıkıntılarını paylaşıyoruz. Evimizi ve yurdumuzu onlarla paylaşıyoruz ve onlardan da ülkemizin kurallarına göre hareket etmelerini istiyoruz. Amacımız herkesin güven içinde yaşamasıdır” diye konuştu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir araya geldiklerini belirterek, “Bu özel günde sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak her kadınımız bizler için kıymetli ve özeldir. Ülkemize ve ilimize misafir olarak gelen siz değerli kadınlarımızın da istekleri, beklentileri ve refah içinde yaşamaları bizler için önemlidir. Ayrıca daire başkanlığımız bünyesinde yaşam boyu öğrenme kurslarımızda büyük bir özveriyle çalışan kadınlarımıza altın bilezik kazandıran değerli usta öğreticilerimizle de bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepiniz bizim için sosyal statü, din, dil, ırk ayrımı yapmadan çok özel ve kıymetlisiniz. Sadece bugün değil her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. 8 Mart dünya Kadınlar Gününüzü kutluyor, keyifli bir program olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen yemek programı için Van Valisi Bilmez’e teşekkür eden göçmen kadınlar, Türkiye’nin göçmenlere kucak açmasından dolayı mutlu olduklarını söylediler.

