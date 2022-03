Başkan Akman’dan ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temelini sevgi, fedakarlık ve hoşgörünün sembolü olan kadınların oluşturduğunu söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, kadınların toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası, toplumun yapıtaşını oluşturan ailenin temel unsuru olduğunu söyledi. Zengin medeniyetimizin inşasında en az erkekler kadar kadınların da rolü ve emeğinin büyük olduğunu vurgulayan Başkan Akman, “Ülkelerin kalkınması ve gelişmesini hazırlayan, sağlıklı nesillerin yetişmesinde önemli bir yere sahip olan kadınların hak ettiği yere gelebilmesi büyük önem taşımaktadır” dedi.

Kadının, gelecek nesilleri yetiştiren özelliği ile değeri ölçülemeyecek kadar önemli bir konumda olduğuna dikkat çeken Başkan Akman, “Kadınlar, yaşamımızın her anında yanımızda olan, bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisi ile kuşatan ve şefkatli yürekleriyle bir an olsun bile bizleri yalnız bırakmayan, en değerli varlıklarımızdır” ifadelerini kullandı.

“Ne acıdır ki günümüzde kadın ve şiddet kelimeleri birlikte kullanılıyor” diyen Başkan Akman, “Kadına şiddet, insanlığa ihanettir. Bir anne, eş ve evlat olan kadın, hepsinden önce bir insandır. Aslında insana yapılan her türlü şiddetin karşısındayız. Bu duygularla özverinin, sevginin ve asaletin kaynağı olmuş başta şehit ve gazi anneleri ile eşleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor; sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

