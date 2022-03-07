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VAN, (DHA)VAN´ın Gevaş ilçesinde jandarmanın durdurduğu TIR´da sebze kasalarının arkasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 70 kaçak gömen yakalandı. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrol amaçlı sebze yüklü TIR´ı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada TIR´daki sebze kasalarının arkasına gizlenmiş Afganistan uyruklu 70 kaçak göçmen yakalandı. Yurda yasadışı yollardan girdikleri belirlenen kaçaklar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Genel Türkiye-Van Feyat ERDEMİR

2022-03-07 19:39:40



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