Vanlı kadınlardan ‘şiddetin olmadığı bir dünya’ temennisi

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Van’da aralarında doktor, muhtar, aşçı, esnaf, girişimci ve arıcının bulunduğu kadınlar, mesajlarında kadına şiddetin son bulmasını temenni etti..

Van’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanırken, özellikle kadına şiddetin son bulması temennisinde bulunuldu. Aralarında doktor, muhtar, esnaf, aşçı, girişimci ve arıcının olduğu kadınlar, verdikleri mesajlarda kadına şiddetin son bulduğu ve kadınların başarı hikayelerinin anlatıldığı bir dünya temennisinde bulundu.

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