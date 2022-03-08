Başkan Berge: “Kadın, karşılıksız sevginin adıdır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Berge: “Kadın, karşılıksız sevginin adıdır”

İHA

Başkan Berge: “Kadın, karşılıksız sevginin adıdır”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Berge, mesajında, “Hayatın ta kendisi olan kadındır. Toplumumuzun temel taşını oluşturan kadınlarımız, yaşamın ana unsurudur. İnsan evladının yaşamının başlamasından sona ermesine kadar olan tüm süreçlerde büyük bir rol oynayan kadınlarımızdır. Büyük emekler vererek hayata tutunmamızı sağlayan kadınlardır. Aile ve toplum yapısının temel direği kadınların, toplumsal hayatın her alanında etkinlik alanlarının arttırılması büyük önem taşımaktadır. Kadın girişimciliğinin sonuna kadar desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Kendi ayakları üzerinde durabilen, üreten ve çalışan kadınlar ülkemizin gelişmesini sağlamaya devam edecektir. Güçlü kadın, güçlü toplum demektir. Meslek sahibi olmuş ve kendi ekonomik özgürlüğünü kazanmış kadınlar, ülkemizin refah seviyesinin önemli bir göstergesidir. Karşılıksız sevginin, fedakarlığın ve merhametin timsali olan kadınlardır. Sabrın ve özverinin sembolü olan kadınlarımızdır. Tüm insani değerlerimizi bizlere ilmek ilmek işleyen kadınlarımızdır. Hepimizin ilk öğretmeni ve gelecek nesillerimizin güvencesi olan kadınlarımıza minnettarız. Annelik gibi dünyanın en kutsal görevini üstlenen kadınlarımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta esnaf ve sanatkar kadınlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da ‘Kadınlar Günü’ne özel sıra dışı sergi
YEREL HABERLER Van’da ‘Kadınlar Günü’ne özel sıra dışı sergi
Başkan Vekili Aydın öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aydın öğrencilerle buluştu
Vali Bilmez’den Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den Kadınlar Günü mesajı
Van’da yağ stokçularına ceza
YEREL HABERLER Van’da yağ stokçularına ceza
Başkan Aslan’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aslan’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Vanlı kadınlardan ‘şiddetin olmadığı bir dünya’ temennisi
YEREL HABERLER Vanlı kadınlardan ‘şiddetin olmadığı bir dünya’ ...
TIR´da sebze kasalarının arkasına gizlenen 70 kaçak göçmen yakalandı, şoför tutuklandı
YEREL HABERLER TIR´da sebze kasalarının arkasına gizlenen 70 kaçak ...
Sebze kasalarının arkasına gizlenmiş vaziyette 70 göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Sebze kasalarının arkasına gizlenmiş vaziyette 70 ...
Van’da öğrenciler internet kullanımı konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Van’da öğrenciler internet kullanımı konusunda ...
Vanlı market sahibinden yağa hücum eden vatandaşlara tokat gibi cevap
YEREL HABERLER Vanlı market sahibinden yağa hücum eden vatandaşlara ...
Başkan Akman’dan ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ mesajı
Van polisinden kadın sürücülere sürpriz
YEREL HABERLER Van polisinden kadın sürücülere sürpriz
Van Valisi Bilmez: “Hiçbir neden savaşları meşru kılamaz” Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Dünyada en çok göçmen barından ülkelerin başında Türkiye gelmektedir”
YEREL HABERLER Van Valisi Bilmez: “Hiçbir neden savaşları meşru ...
İpekyolu Belediyesi ekiplerinden ‘fahiş fiyat’ denetimi
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi ekiplerinden ‘fahiş fiyat’ ...
Sırtında taşırken görüntülendiği yavru köpeğe evinde bakıyor
YEREL HABERLER Sırtında taşırken görüntülendiği yavru köpeğe evinde ...
Kuaförlükten patronluğa bir kadının başarısı İş kadını Erkut: “Kadın isterse her şeyi başarır”
YEREL HABERLER Kuaförlükten patronluğa bir kadının başarısı İş ...
İş adamı ve sporcu Tekin Perihan son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER İş adamı ve sporcu Tekin Perihan son yolculuğuna ...
Van’da 11 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Van’da 11 organizatör yakalandı
Van’da 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van’da terör operasyonu
YEREL HABERLER Van’da terör operasyonu
Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Van’da 27 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van’da 27 kişi tutuklandı
Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü, kar kalınlığı 10 metreyi buldu
YEREL HABERLER Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü, kar kalınlığı 10 ...
Yürüme engelli iki vatandaş tekerlekli sandalyeye kavuştu
YEREL HABERLER Yürüme engelli iki vatandaş tekerlekli sandalyeye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.