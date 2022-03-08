İpekyolu’nda ‘Kitap Tahlil Programı’ başladı

Van’ın İpekyolu Belediyesi, “okumak nefes almaktır” sloganıyla ‘Kitap Tahlil Programı’ düzenledi.

İpekyolu Belediyesi, ilçe sınırlarında yürüttüğü kültür ve sosyal etkinliklerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kitap Tahlili Programı’na İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden hocalar, öğrenciler, kitabı daha önce okuyanlar ya da okumadan önce fikir sahibi olmak isteyen gönüllüler katıldı. İlk kitap okuma tahlilini ilçe sınırlarındaki bir kafede yapan belediye çalışanları, güzel bir farkındalık çalışması başlattılar.

Her aya bir kitap sığdıran çalışanlar, ilk tahlil programında Ray Bradbury'nin 1951'de ilk defa basılan ünlü bilimkurgu “Fahrenheit 451” romanının tahlilini yaptı.

Kitap tahlili programında ‘Fahrenheit 451’ kitabının tahlilini sohbet havasında yapan katılımcılar, bu program vesilesi ile kendilerini ifade ederek toplulukta anlatım yapıp, özgüvenlerini kazanma imkânı buldular.

Çeşitli ikramların da ücretsiz olarak sunulduğu programda tüm katılımcılara günün anlam ve önemine ilişkin Fahrenheit 451 romanı hediye edildi.

Bu proje ile gençlerin gelişimlerini hedeflediklerini belirten İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan, “Her aya farklı bir kitap sığdırarak programımıza devam edeceğiz. Böylesine bir etkinlik düzenlediğimiz için katılımcılardan çok olumlu tepkiler aldık. Devamını mutlaka istediler. Bir sonraki tahlil programımıza ilgi duyan herkesi bekleriz” dedi.

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