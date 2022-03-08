Bahçesaray’da Kadınlar Günü etkinliği

Van’ın Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ve Belediye Başkanı Meki Arvas, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle kadınların gününü kutlayarak gül verdiler.

Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı ve eşi Büşra Kundakçı, Belediye Başkanı Meki Arvas ve AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle ilçede çalışan kadınları ziyaret etti. Kadınlara gül vererek günlerini kutlayan Kaymakam Kundakçı ve beraberindekiler, ilçenin en yaşlı kadınlarını da ziyaret etti. Yaşlı kadınların talep ve isteklerini de dinleyen Kundakçı ve beraberindekiler, gül vererek günlerini kutladılar.

İlçenin en yaşlı şehit yakını Feride Sevgili’yi de ziyaret eden Kaymakam Kundakçı, "Şehit anneleri ve eşleri bizler için önemli bir yere sahip. Amacımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde onları yalnız bırakmamak, sorunlarını dinlemek, yanlarında olmaktır. Bu vesile ile şehit annelerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Şehit aileleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Kaymakam Kundakçı ve beraberindekilere teşekkür ettiler.

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