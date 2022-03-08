Elite World, Kadınlar Günü’nü kutladı

Van’ın beş yıldızlı otellerinden Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, mesai arkadaşlarının ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tek tek birimleri gezerek kadın çalışanlarının gününü kutlayan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, kendilerine çiçek takdim etti. Daha sonra Kadınlar Günü ile ilgili konuşan Aksoy, 8 Mart’ın tüm dünyada kadınların eşitlik, kalkınma, daha huzurlu yaşam özlemlerini ve isteklerini ifade ettikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlandığını söyledi. Aksoy, “Sahip oldukları hakları en iyi biçimde kullanan kadınlarımızın ülkemizin gelişmesine ve çağdaşlaşmasına büyük katkılarda bulunduğu bir gerçektir. Ev ve iş yaşantısında büyük başarılara imza atan kadınların; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü eşitlik, kalkınma ve isteklerini ifade ettikleri, birlik ve dayanışma günü olarak kutlamaları en büyük dileğimizdir. Yaşamın her anını yücelten, çoğaltan, ona mana katan kadınların hakkını ödemek mümkün değil. Ayaklarına cennet serilen kıymetlilerimiz, iyi ki varsınız. Bize ve yaşama dair katkılarınız için size minnettarız. Bu anlamda tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Otel yetkililerine teşekkürlerini sunan kadın personeller ise kadın şiddetinin olmadığı, kadınların özgürce kendilerini ifade edebilecekleri, mutlu olacakları bir dünya temennisinde bulundular.

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