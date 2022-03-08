Van polisinden ‘Kadınlar Günü' etkinliği

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Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi.

Van Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan kadın personeller, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Hafiziye ve Süphan mahallelerindeki semt pazarları ile Esentepe Aile Destek Merkezinde bulunan kadınları ziyaret etti. Polis ekipleri, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlanarak, çiçek ve hediye takdim etti.

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