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Milletvekili Arvas: “Şehirlerin gelişmişlik düzeyleri ekonomik gücüyle doğru orantılıdır”

İHA

Milletvekili Arvas: “Şehirlerin gelişmişlik düzeyleri ekonomik gücüyle doğru orantılıdır”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Güray ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti.
Bakan Mustafa Varank ile yapılan toplantıda; Van Tekstil Kent ve Hazır Giyim OSB 2. Etap Projesi, Van OSB 4. Etap genişleme çalışmaları, Erciş OSB 2. Etap Projesi ile Tuşba, Mermerciler ve Vangölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Siteleri yatırımları görüşüldü. Van Oto Sanayi Sitesinin asfalt, çevre duvarı ve idari bina taleplerinin de iletildiği toplantıda, ayrıca cazibe merkezlerini destekleme programı ile çalışan ve üreten gençler programı kapsamında yapılan yatırımlar istişare edildi. Toplantıda, Van’ın kalkınma olgusunun ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri değerlendirildi.
Milletvekili Arvas, yapılan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, şehirlerin gelişmişlik düzeylerinin ekonomik gücüyle doğru orantılı olduğunu söyledi. Arvas, son yıllarda Van’a yapılan nitelikli yatırımların önemli ölçüde katma değer sağladığını ifade ederek, işsizlik konusunda önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Son birkaç yıl içinde kurulan veya kuruluş çalışmaları devam eden Van Tekstil Kent ve Hazır Giyim OSB, Erciş OSB, Erciş Tarıma Dayalı Jeotermal İhtisas Sera OSB, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Çaldıran Tarıma Dayalı Jeotermal İhtisas Sera OSB, Tuşba Marangozlar KSS, Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi, Van Mermerciler KSS, Gürpınar, Gevaş ve Muradiye ilçelerinde hizmete açılan tekstil fabrikaları ile Başkale, Saray ve Bahçesaray’da program dahilinde çalışmaları devam eden sanayi siteleri, Van’da değişim ve dönüşümün göstergesidir” dedi.
“Üretime dönük yaptığımız bu yatırımlar beşerî sermayemizi güçlendirecek, kalkınma hızımızı daha da arttıracaktır” diyen Arvas, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Stratejik konumu ile yatırım için cazibe merkezi olan Van, çevre illere ve bölge ülkelere yakınlığı ve ulaşım imkanları ile büyük bir avantaja sahiptir. Van sanayisinin gelişiminde organize sanayi bölgeleri önemli bir rol üstlenecektir. Organize sanayi bölgeleri (OSB) ve küçük sanayi siteleri (KSS) genel olarak yeni yatırımların yapılması, istihdam sağlanması, bölgesel kalkınma gibi ekonomik girdilerin yanı sıra, planlı ve düzenli sanayileşme ile kentleşme de katkı sağlayacaktır.”
Milletvekili Arvas, ekonomideki katma değeri arttırma, sosyoekonomik kalkınmayı daha güçlü destekleme ve istihdam imkanlarını kolaylaştırma çabalarının kararlılıkla devam edeceğini ifade ederek, “Bu amaçla kalkınma temelli projeler, ekonomik büyümeyi teşvik etme ve istihdam fırsatlarını arttırma ile ilgili çalışmalarımız tüm kurum ve kuruluşlarımız ile ahenk içinde devam etmektedir. Sanayi altyapımızın güçlendirilmesi konusunda projelerimize destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a şahsım ve hemşehrilerim adına şükranlarım sunuyor, yakın ilgileri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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