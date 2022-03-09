Van Büyükşehir Belediyesi, ‘Shopping Fest’ etkinlikleri kapsamında ödüllü Van kedisi güzellik yarışması düzenliyor.

Kentin tanıtımı için Van Büyükşehir Belediyesinin himayesinde Van TSO işbirliği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, İpekyolu Belediyesi, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği desteğiyle 15 ile 29 Mart tarihleri arasında ‘Van Shopping Fest’ alışveriş günleri düzenlenecek. Birçok renkli etkinliğin düzenleneceği festivalde Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi de Van kedisini tanıtmak, hayvan sevgisini aşılamak, kalıcı hale gelerek kuşaklar arasında paylaşımının sağlanması amacıyla Van kedisi güzellik yarışması düzenleyecek.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yarışmaya katılmak isteyen kedi sahiplerinin www.yarisma.van.bel.tr adresinden 18 Mart’a kadar online başvuru yapabilecekleri belirtildi. Açıklamada, “Yarışma başvurusu sadece www.yarisma.van.bel.tr adresinden olup, elden başvuru yapılmayacak. Yarışmaya sadece beyaz Van kedileri katılıp, yarışmaya katılacak kedilerin 6 ay veya daha büyük olmaları, tüm aşılarının tamamlanmış veya en az 1 doz aşısının yapılmış olması gerekmektedir. Kedi sahipleri, kedinin sağlık karnesi ile yarışmaya gelip, sağlık karnesi olmayan ve aşıları yapılmamış kediler yarışmaya kabul edilmeyecektir. Yarışmada 1’inci olan kedinin sahibine tam altın, 2’inci olan kedinin sahibine yarım altın, 3’üncü olan kedinin sahibine çeyrek altın, 2 kedinin sahibine ise mansiyon ödül olarak gram altın verilecektir” denildi.

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