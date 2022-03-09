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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekstil firmalarından Van OSB’ye otobüs

İHA

Tekstil firmalarından Van OSB’ye otobüs

Van’da hizmet veren Joint Denim ve Feka Tekstil ile İstanbul’daki Realkom Tekstil tarafından Van OSB’ye otobüs hibe edildi.
Van OSB’de düzenlenen otobüs teslim törenine Van Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Joint Denim ve Feka Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Hangül, Realkom Tekstil Anadolu İmalat Müdürü Fatih Bilen ve firma çalışanları katıldı. Kurban kesilmesinin ardından bir açıklamada bulunan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, amaçlarının Van OSB’deki işletmecilerin, çalışanların hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu ifade etti. Van OSB’nin her gün büyüdüğünü ve istihdamına istihdam kattığını belirten Aslan, “Van OSB, her gün büyüyen, çevresini değiştiren, yeni etaplarla gittikçe alanlarını genişleten, istihdamını arttıran, yatırımlarını güçlendirerek devam ettiren bir bölge haline geldi. Bu anlamda özellikle dördüncü etabımızın çalışmaları, oradaki inşaatların ruhsatlandırma süreçlerinin ve üretim hatlarının kurulması ile beraber ciddi istihdam yoğunluğu oluşacaktır. Yine beşinci etabımızda 100 hektarlık bir alanımızı tekstil bölgesi yapmıştık. Orada altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 42 hektarlık bir alanımızı ülkemizin çok güçlü firmalarına tahsisler yaptık. Firmalarda gelip sözleşmelerini yapıp inşaat çalışmalarına başladılar. Bu firmalar da burada çalışmaya başladıkları zaman Van OSB’nin istihdamı katlanarak devam edecektir. İnsanların buraya gelmelerinde tercih sebebi olmamız lazım. Burada yaşanılabilir bir ortam oluşturmamız, buradaki insanlarımızın, çalışanlarımızın, işletmecilerimizin hayatlarını kolaylaştırmamız lazım” dedi.
Van OSB’nin içerisinde yıllardır ulaşım sıkıntısı yaşandığını vurgulayan Aslan, “Özellikle bizim organize içi bir ulaşım problemimiz vardı. Organize sanayi bölgemizde şimdiye kadar büyükşehir belediyesi tarafından ulaşım belli periyotlarla sağlanmaktadır. Bunun yanında sarı minibüsler de yine belli aralıklarla giriş çıkış yapmaktadır. Ama Van OSB, çok yoğun bir işçi talebiyle karşı karşıya kaldığı için, sanayi bölgesi içinde de bir hattın veya zaman zaman belli saatlerde ring atabilecek bir servis aracının olması gerektiği kanaati bizde hasıl oldu. Bunun içinde çalışmalarımızı yürütüyorduk. Bu noktada tekstil firmalarımız, hem servis olarak kullanabileceğimiz hem de gün içerisinde buradaki insanların hayatlarını kolaylaştıracak bir servis otobüsü bize hediye ettiler. Bundan sonra her gidiş gelişlerde bu kıymetli firmalarımızın ciddi katkısı olacaktır. İnsanlar da bunlara hayır dualarıyla karşılık verecektir. Ben bu anlamda sanayicimiz ve işçilerimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Joint Denim ve Feka Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Hangül ise Van OSB’nin daha güzel hizmetlere layık olduğunu belirterek, “Buraya gelmemize vesile olan ve geldiğimiz günden bu yana bize ciddi destekleri olan başkanımıza karşılıksız kalmak istemedik ve bu nedenle bizde böyle bir araç hediye etmek istedik. Mutluyuz. Güzel bir aileyiz ve güzel işler yapacağız” ifadelerini kullandı.
Realkom Tekstil Anadolu İmalat Müdürü Fatih Bilen de, 6 yıldır Anadolu’da tekstil anlamında çalışma sürdürdüklerini belirterek, “Hangül ailesiyle yaklaşık 5 yıl önce başlayan dostluğumuz, şimdi artık kapasiteli bir aşamaya geldi. Üç fabrikada yaklaşık 700 kişi çalışıyor ve inşallah hedefimiz 2 bin seviyelerine ulaşmaktır. Şu anda kesimhane ve dikim evreleri burada hazırlanmakta, sonranda ise diğer tekstil işlemlerini de başlatmak ve Van’a daha çok katkıda bulunmak düşüncelerimiz arasında yer alıyor. Van, bizim için uzak bir bölgeydi fakat biz kendimizi Van’da hiç yabancı hissetmedik” diye konuştu.
Program, firma yetkililerine plaket sunulması ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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