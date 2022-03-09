Muradiye'de stokçuluk denetimi

Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, zabıta ekipleriyle marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yaptı.

Muradiye'de, stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla yerel ve zincir marketlerde denetimlerine devam eden ekipler, ürünlerin reyon ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı. Denetime Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Aslanbay, Muradiye Belediyesi zabıta ekipleri katıldı.

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