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Van 'Shopping Fest' heyecanı kaldığı yerden devam ediyor Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “İran’dan Van’a günlük 5 bin kişi bekliyoruz”

İHA

Van 'Shopping Fest' heyecanı kaldığı yerden devam ediyor Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “İran’dan Van’a günlük 5 bin kişi bekliyoruz”

– Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Nevruz Bayramı için Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan geçmiş yıllara oranla daha çok turist gelmesini beklediklerini söyleyerek, “İran’dan Van’a günlük 5 bin kişi bekliyoruz” dedi.
Elite World Van Hotel'de düzenlenen Shopping Fest'in (Alışveriş Festivali) lansman toplantısına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan Vali Bilmez, 2015 yılında Van’da ticareti daha hareketli hale getirmek için alışveriş festivalinin başlatıldığını hatırlattı. Son iki yılda salgın dolayısıyla Kapıköy Gümrük Kapısı'nın kapalı olmasından dolayı festivalin düzenlenemediğini ifade eden Vali Bilmez, “Son iki yıl pandemiden dolayı Kapıköy’ün nevruz döneminde kapalı olması hem kenti olumsuz etkiledi hem de festival yapılamadı. Bu sene ise tüm birleşenlerimizle bir araya gelip gerekli hazırlıkları yaptık. Geçmişten daha verimli geçecek bir festival dönemimiz olacaktır. 15 Mart’ta süreci başlatıyoruz ve ayın 29’una kadar devam edecek. Tüm kurumlarımız da kendi aralarında görev paylaşımı yaptılar” dedi.

“İran’dan Van’a günlük 5 bin kişi bekliyoruz”
Kapıköy ve Razi Sınır Kapısı’nda bulunan İran yetkililerle görüşmelerin sağlandığını dile getiren Bilmez, “Kapıköy’den geçmiş yıllara oranla daha çok turist bekliyoruz. İran’dan Van’a günlük 5 bin kişi bekliyoruz. Çalışma saatleri uzatıldı. Festivalin başlangıcıyla birlikte onlar bu süreyi inşallah daha da uzatacaklar. Esnafımız hazırlandı. Herkes dört gözle bu alışveriş festivalini bekliyor. Misafirlerimizi de en iyi şekilde ağırlayacağız. Pandemi döneminin esnafımızda oluşturduğu ekonomik daralmanın bir nebze de olsa düzelmesi için bu etkinlik çok büyük önem taşıyor. Bu festivalle birlikte hem esnafımızın yüzü gülecek hem de kentimizin ve bölgemizin ekonomisine ciddi katkı sağlanacak” şeklinde konuştu.

“Dolu dolu iki haftayı geçireceğiz”
Van’daki etkinlikleri sadece bu festivalle kısıtlı tutmak istemediklerini söyleyen Bilmez, sadece İranlı turistleri değil, çevre illerden de insanları beklediklerini aktardı. Etkinliklerin Van'a gelenleri memnun edeceğini kaydeden Bilmez, "Hem ulusal hem de yerel düzeyde konserlerimiz olacaktır. Kapıdan karşılamayla başlayacağız ve dolu dolu iki haftayı geçireceğiz. Hizmet, eğlence, konaklama ve yemeiçme sektörlerimizin hepsinin gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya özen göstereceğinden eminim. Çünkü bunların dönüşünü ya olumlu ya da olumsuz alacağız. Biz ne kadar misafirleri memnun gönderirsek Van’a o kadar olumlu yansır. Her bir esnafımızın dikkatli olması lazım” diye konuştu.

“Shopping Fest’in mayası tuttu”
Van’ın dört bir yanında etkinliklerin yapılacağını ve kentteki her sektörün katkı sunacağı dolu dulu bir festival olacağına dikkat çeken Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Burada herkes kendi imkânları ölçüsünde katkı sunuyor. Bu havayı da tüm bölgeye yaymamız gerekiyor. Bu festival neticesinde uçak seferlerimiz de olacak. Bunu da büyütmemiz lazım. Eksiklikler ve olumsuzluklar olacaktır ve önemli olan bunların çözümü için çalışma yürütmektir. Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü bünyesinde tüm birleşenleri oluşturduk. Hepimiz de buna katkı sunaya çalışıyoruz. Belediye ya da valiliğin etkinliği değil, bu etkinlik Van halkının etkinliğidir. Bunun mayası da tuttu.”

“Bahtiyarlık ve gurur içindeyiz”
Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise 2015 yılında başlattıkları alışveriş festivali için bütün paydaşlarla bir masanın etrafında olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “2015 yılında başladığımızda çok fazla eleştiri almıştık. Alışveriş festivalinin sürdürülebilir bir festival olmayacağı yönünde çok fazla haberler çıktı. Bugün geldiğimiz noktada büyük bir bahtiyarlık ve gurur içindeyiz. 2019 yılında valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyesi ile bu festivalin sürdürülebilirliği için çalışmalar başlattık. Geldiğimiz noktada bunu başardık. Van için bu alışveriş festivalinin büyük bir ayağı olmak için elimizden geleni yaptık. İlimizde de Nevruz Bayramı’nda İranlıların geldiğini bildiğimiz için buradaki amacımız, Nevruz Bayramı’na gelen insanlara daha fazla zaman geçirmelerini sağlamaktı. Onların burada uzun zaman kalmaları için birçok etkinlik yaptık. Bunların en etkili olanı ise alışveriş festivali oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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