Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden Kadınlar Günü sergisi

Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle ‘Geleneksel el sanatları ve Türk süsleme sanatları” konulu karma sergi düzenledi.

Van Müzesi’nde düzenlenen ve kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları ile Türk süsleme sanatlarının yer aldığı sergiye Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu ve usta öğreticiler katıldı.

Serginin açılışını gerçekleştiren Vali Bilmez, her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını ifade ederek, kendilerini tebrik etti.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu ise sergide Van insanının yıllardır biriktirdiği ve kuşaktan kuşağa aktarmayı başardığı en güzel el sanatları ve Türk süsleme sanatlarının yer aldığını ifade ederek, “Van kilimi, Van savatlı gümüşü, çömlekçilik, sedef kakma, iğne oyası, Hüsni hat, ebru, kaligrafi, çini ve katı sanatlarından oluşan kapsamlı karma bir sergi açtık. Açmış olduğumuz bu sergi, kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem arz etmektedir. Sergimize gençlerimizin ilgisinin yüksek olması da bizi ayrıca mutlu etmiştir. Bu kadar genç insanın sergimizi merak edip gezmesi, geleneksel sanatlarımızın geleceği açısından önemlidir. İnşallah ileri de bu gençlerimizin eserlerinin sergilendiği etkinlikleri düzenlemek de nasip olur. Ben bu vesileyle sergimize eserleriyle katkı veren bütün sanatçı ve sanatkarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Serginin 13 Mart Pazar gününe kadar açık olacağını ifade eden Uslu, tüm Vanlıları sergiyi gezmeye davet etti.

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