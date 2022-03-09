Van’da ‘torbacı’ operasyonu

Van’da ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 22 şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “39 Mart 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 455,48 gram metamfetamin, 376,72 gram afyon sakızı, 6,24 gram eroin, 26,8 gram esrar, 31 adet sentetik ecza ve 4 adet ecstasy ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 22 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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