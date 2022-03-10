Van'da 118 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 118 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 16, Başkale'de 15, Çaldıran’da 16, Çatak'ta 44, Erciş’te 4 ve Gürpınar ilçesinde ise 23 olmak üzere toplam 118 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Meteorolojiden kuvvetli yağış, çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bölge genelinde havanın çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçmesi beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Muş, Bitlis ve Hakkâri’de kuvvetli ve yer yer yoğun geçmesi tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta şiddette, yüksek kesimlerde ise kuvvetli esmesi bekleniyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları Van’da 7, Hakkâri ve Muş’ta 5, Bitlis’te 2 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde beklenen kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgâra bağlı olarak ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi, görüş mesafesinde azalma, direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” denildi.

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