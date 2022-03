Engelli kadın, baba mesleğini sürdürüyor

Van’ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Emine Tulay isimli engelli kadın, baba mesleği olan arıcılığı sürdürüyor.

İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde ikamet eden işitme engelli Emine Tulay, hükümlü ve engellilere sunulan projeye başvurdu. Projesi onaylanan 4 engelli kadından biri olan Tulay, 45 bin TL’lik destekle 65 kovan arı aldı.

Bostaniçi Mahallesine bağlı Karpuzalan Mezrasında baba mesleğini sürdüren Tulay, bunu bir ömür devam ettirmeyi düşündüğünü söyledi. Baba mesleği olan arıcılığı yapacağına inandığını anlatan Tulay, “Arıcılık, babamın mesleğiydi ve bende yapabileceğimi düşündüm. Şu an arıcılığa devam ediyorum. Baba mesleğini bir ömür sürdürmek istiyorum” dedi.

Arıcılığın çok zor bir meslek olduğunu belirten Tulay, “Toplam 95 kovanımız var. 95 kovandan 65’i benim kendi kovanlarım. Arıcılık çok zor olduğu için babamla birlikte yapıyoruz. tek başıma baş edemezdim, kovanları kaldırıp bırakması, arıların bakımı, sürekli şurup verilmesi çok zor” ifadelerini kullandı.

Daha önce zamanının hep boşa geçtiğini dile getiren Tulay, “Daha önce hiç çalışmadım. İlk çalışmam kabul edilen projeyle arıcılık oldu. Artık kadınlar her meslekte var, kadın istediği her işi yapabilir. Kadın, evinde oturup susan değil, elinden ne geliyorsa en iyi şekilde yapabilendir. Biz kadınlar olmadan erkekler eksik kalır. Bu çerçevede kadına yönelik şiddeti de kınıyorum. Kadına yönelik şiddet haberlerini umarım artık ne görürüz, ne de duyarız” diye konuştu.

