Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın, vatandaşların sağlıklı yaşam ve beslenmelerinin amaçlandığı ‘İnsan ve Sağlık Odaklı Sosyal Yaşam Projesi’ çölyak hastalarından tam not aldı.

Açılış için gün sayan bölgenin ilk ve tek glütensiz kafesi ürünlerin tadımlık programı ile görücüye çıktı. Şef Süleyman Engin rehberliğinde, çeşit çeşit glütensiz ürünler çölyak hastalarının beğenisine sunuldu. Tadım yapılan ürünler misafirlerden tam not aldı. Yöresel Ürenler Pazarı’ projesi içerisinde yer alan ve Başkan Say’ın ‘İnsan ve Sağlık Odaklı Sosyal Sorumluluk Projesi’ kapsamında hayata geçirdiği projede ‘Glütensiz Kafe’ çölyaklılardan tam not aldı. Kafede pide çeşitlerinden pizzaya, glütensiz tatlı çeşitlerinden ekmek ve simide kadar her şey bulunurken, paketli ürünlerin de satışı sunulacağı yaklaşık 100’ün üzerinde çeşit bulunuyor.



“Son derece anlamlı bir hizmet”

İpekyolu Caddesi Kocaeli Parkı karşısında yer alan kafede üretilen ürünler tadımlık olarak çölyak hastalarının beğenisine sunulurken, Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Süleyman Engin rehberliğinden birbirinden güzel ürünler çölyaklılardan takdirle karşılandı. Bölgede hayata geçirilecek olan kafe ile ilgili açıklamalarda bulunan Süleyman Engin, Edremit Belediyesinin böylesi bir projeye öncülük etmesinin son derece önemli olduğunu belirtti. Başkan İsmail Say’a çölyaklılar adına teşekkür eden Engin, Edremit’in bir turizm şehri olduğunu, çölyaklılardan ziyade burayı gezmeye gelen insanların da kendilerine ait ürünler bulmalarının son derece anlamlı olduğunu kaydetti. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar’ın büyük destekleriyle burada olduklarını vurgulayan Özçoşar, “Biz Mardin Artuklu Üniversitesi olarak Edremit Belediyesi ile böylesi bir işbirliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi.



“Sosyal belediyecilik projelerimizden biri oldu”

Böylesi bir projeyi hayata geçirecek olmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise bugün bir hayali daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Göreve geldiklerinde Van’da ve bölgede çok sayıda çölyak hastası olduğunu fark ettiklerini vurgulayan Başkan Say, “Bundan dolayı biz de sosyal belediyecilik projesi kapsamında bir proje gerçekleştirdik. Yakın zamanda Yöresel Ürünler Pazarımızın ve buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Bugün üretilen ürünler çölyak hastalarımızın beğenisine sunuldu. Burası konum itibariyle tüm Van halkının ve bölgedeki insanlarımızın ulaşabileceği nokta. İnşallah birkaç gün sonra insanlarımızın artık güvenle, huzurla alabilecekleri ürünleri üreteceğiz. Antep ve Kayseri’den bu tarafa glütensiz ürün üreten bir tesis yoktur. Biz de belediye olarak bu sosyal farkındalığı oluşturmak istedik. Sosyal belediyecilik projelerimizden biri oldu. İnşallah yakın zamanda da açılışını yaparak çölyak hastalarımızı misafir edeceğiz. Bu anlamda emeği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tadımlık için sunulan glütensiz ürünlerin tadına bakan çölyak hastaları da, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’a teşekkür ederken, böylesi bir mekanın açılmasından duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Birçok ürünü farklı illerden istediklerinde büyük zorluklarla karşılaştıklarını vurgulayan çölyak hastaları, bölgede ilk defa kendilerine verilen önemden çok mutlu olduklarını kaydettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.