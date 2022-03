Van’a gelen İranlılar esnafın yüzünü güldürdü

İranlı turistlerin Nevruz için Van’a gelmeye başlaması esnafın yüzünü güldürdü.

21 Mart'ta kutlanan Nevruz'a sayılı günler kala Van’a gelen İranlı turistler esnafın yüzünü güldürdü. İranlı turistler, yaptıkları alışverişle esnafa "can suyu" oluyor. Van esnaf, 13 günlük tatil döneminde İranlı turistleri kente çekebilmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Yapılan rezervasyonlarla otellerde doluluk oranının yüzde 100’leri bulmasının öngörüldüğü kentte, esnaf da "Van Shopping Fest Alışveriş Günleri" festivaliyle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

İranlıların Van’a gelmesiyle birlikte esnafın yüzünün güldüğünü belirten Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, İranlıların Nevruz tatili başlamadan kentte hareketliliği artırdığını ifade etti. Yıllardır Van Shopping Fest kapsamında İranlı misafirler için etkinlikler düzenlendiğini aktaran Berge, “Van esnafı; konseptiyle, bütünlüğüyle yerli ve yabancı bütün misafirleri bekliyor. Bu dönem özellikle valimiz başkanlığında Van Shopping Fest kapsamında çalışmalar yapıldı. Konserleriyle, tiyatrosuyla, yerel dinamikleriyle Van, Nevruz öncesi İranlı misafirleri karşılamaya hazır” dedi.

Van’ın bir turizm kenti olduğunu ve artık turizmle bütünleşen bir kent olduğunu vurgulayan Başkan Berge, “İranlı misafirlerimizi artık şehrin her tarafında görebiliyoruz. Van’da 2 milyona kadar hizmet edecek bir sektör hazır. Bu çerçevede İranlıların dışında yurt dışında bulunan vatandaşlarımızı ilimize bekliyoruz. Van bir serhat şehri olarak hazırdır. Van esnafı da artık kendisini turizm kenti olarak gördü. Bu anlamda oda olarak esnafımıza gerek Farsça gerekse İngilizce dil eğitimleri verildi. Bu anlamda gelen misafirlerimiz kendi memleketlerindeki rahatlığı burada bulacaktır” ifadelerini kullandı.

The Conforium Hotel Van Genel Müdürü Gürol Şefik de, Van’ın İran için olmazsa olmazlardan olduğunu dile getirerek, “İranlı turistler ilimize hem alışveriş hem de tatile geliyorlar. İran’da bulamadıkları şeyi ilimizde buluyorlar. ‘Van, doğunun Paris’idir’ diye her zaman söylüyoruz. Bu konuda hem valiliğimiz hem Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz yaptıkları toplantılar ve verdikleri brifinglerle biz esnaf olarak da elimizden geldiği kadar onlara yardımcı oluyoruz. Esnaf olarak topyekun hizmete hazırız” diye konuştu.

İranlıların Van’a gelmesiyle birlikte tüm sektörlerde hareketliliğin olduğunu belirten Yusuf Adıyaman isimli esnaf da, “İranlıların Van için değeri çok büyüktür. Gelen her İranlı başımızın tacıdır. Van esnafı olarak pandemiden sonra dört gözle bekliyorduk. İnşallah 21 Mart’ta binlerce İran vatandaşımıza bekliyoruz. Van esnafı olarak çok zor günler atlattık. Bugünleri uzun zamandır bekliyoruz. Çok şükür iş yerlerimiz yine açık. Hizmet vermeye devam ediyoruz. İranlıları ilimizde görmek hepimizi çok mutlu ediyor” dedi.

