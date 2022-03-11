Yurtlarda kalan gençler için moral gecesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurtlarda barınan öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltme amacıyla hayata geçirilen "Biz Bize Moral Akşamları" etkinlikleri devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Biz Bize Moral Akşamları' projesi kapsamında, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı merkez kız ve erkek öğrenci yurtları sosyal tesislerinde düzenlenen etkinliklerle öğrenciler doyasıya eğlendi. Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek, birbirleri ve idare ile etkin iletişim kurabilmelerini sağlamak amacıyla kız ve erkek öğrenci yurtlarında barınan öğrencilere yönelik tiyatro gösterimi, şiir dinletisi, halkoyunları gösterisi, TürkçeKürtçe şarkı sunumu ve ikramlar yapıldı. Düzenlenen geceye gençler tarafından ilgi yoğun olurken, müzik, eğlence ve çeşitli etkinliklerle gençler unutulmaz bir gece yaşadı.

Geçtiğimiz hafta erkek yurtlarında düzenlenen programın ardından bu hafta da kız öğrenci yurtları sosyal tesisinde yapılan programda gençlerle bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kız öğrencilere karanfil vererek günlerini kutladı. Burada konuşan Müdür Nevzat İnanç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Biz Bize Moral Akşamları’ projesi kapsamında müdürlüğe bağlı yurtlarda etkinliklerin hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Gençlerin sergilediği tiyatro gösterimi, halkoyunları, şiir ve müzik sunumuyla devam eden gecede, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Suriyeli şair Nizar Kabbani’ye ait ‘Resim Dersi’ şiirini seslendirdi. İnanç’ın seslendirdiği anlamlı şiir, duygu dolu anların yaşanmasına neden olurken, gençlerden büyük beğeni aldı.

Okuduğu şiir hakkında kısa bir konuşma yapan İnanç, son yıllarda başta Suriye olmak üzere coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin vatansız bir milletin akıbetini net bir şekilde gösterdiğini belirterek, “Vatansız bir milletin ne hallere düştüğüne, nasıl mağduriyetler yaşadığına dikkat çeken Nizar Kabbani, bu şiiri ile duygulara hitap ediyor. Rabbim! Hiç kimseyi vatansız bırakmasın, hiç kimseye vatan ve yurt hasreti yaşatmasın. İnsanlık yaşasın. İnsanlık ölmesin! Barış olsun, huzur olsun” dedi.

Van merkez ve ilçelerdeki kız ve erkek öğrenci yurtlarında yıl boyunca farklı etkinliklerin yapılacağını belirten İnanç, “Bu gecenin hazırlanmasında büyük emekleri olan Yurt Hizmetleri Müdürlüğümüze, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Genç Ofis Müdürlüğümüze, Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Birimimize, yurt müdürlerimize ve emeği geçen tüm personellerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Biz Bize Moral Akşamları” programı, gençlere verilen yemek ve çeşitli ikramların ardından sona erdi.

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