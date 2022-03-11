Van’da karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsal mahallelerde kapanan yolları açmak için yoğun mesai harcıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, iki gündür kırsal mahallerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarını tekrar ulaşıma açmak için canla başla çalışıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 300 iş makinesi ve 700 personelle 6 bin kilometrelik yol ağında kış boyunca başarılı bir mücadele ortaya koyan ekipler, kırsalda bin 153 yerleşim yeri yolunun sürekli açık kalması için aralıksız çalışıyor.

Kırsaldaki kar yağışıyla birlikte çalışma başlatan Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri; Bahçesaray, Başkale, Çatak, Gürpınar, Özalp ve Çaldıran’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 283 yerleşim yeri yolunu ulaşıma açmak için seferber oldu.

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