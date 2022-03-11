Koyun yünleri kadınların eliyle değerleniyor Mimoza Girişimci Kadın Kooperatifinde unutulmaya yüz tutmuş ürünler gün yüzüne çıkıyor

Van'ın Edremit ilçesinde kurulan Mimoza Girişimci Kadın Kooperatifi, daha önce benzin dökülerek yakılan koyun yünlerinden unutulmaya yüz tutmuş ürünler elde ediyor.

Edremit ilçesine bağlı Kavurma Mahalle Muhtarı Melek Kına, atık maddeleri değerlendirmek ve unutulmaya yüz tutmuş ürünleri tekrar gün yüzüne çıkarmak için Mimoza Girişimci Kadın Kooperatifini kurdu. 2021 yılında 7 kurucu üyeyle kooperatifi kuran Kına, hemen çalışmalara başladı. Şu anda 21 üyesi bulunan kooperatifte kursiyerlerin yanı sıra kalfalar yetiştiriliyor. Koyun yünleri başta olmak üzere birçok atık maddeden ürünler elde ediliyor.



"Koyun yünleri kırkılmadan hemen sonra benzin dökülerek yakılıyordu"

Kooperatifle ilgili açıklamalarda bulunan Mimoza Kadın Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda Kavurma Mahalle Muhtarı Melek Kına, amaçlarının özellikle unutulmaya yüz tutmuş ürünleri tekrar gün yüzüne çıkarmak olduğunu ifade etti. Kına, “Türkiye’de en çok küçükbaş hayvancılığın yetiştirildiği il Van’dır. Ama maalesef kırkılmadan sonra bütün yünler dere yatağında benzin dökülerek yakılıyor. Biz bunların yakılmamasını, geri dönüşümle tekrar değerlendirilmesini sağladık. Yünlerden çorap başta olmak üzere farklı ürünler elde ediyoruz. Yine atık maddelerden Öğretmenler Günü’ne özel çiçekler yaptık. Sabun yapıyoruz, nakışlar yapıyoruz. El sanatları ve nakış hocalarımızla fikir alışverişinde bulunup birlikte güzel ürünler elde ediyoruz” dedi.



"Çıraklar yetiştiriyoruz"

Muhtarlığın sadece mühürden ibaret olmadığının altını çizen Kına, “Ben önceki zamanlarda el sanatları hocasıydım. Muhtarlığın mühürden ibaret olmadığını, bir farkındalık oluşturmak adına böyle bir girişimde bulunduk. Ayrıca bu bölgede yıllardır halk eğitim merkezi bünyesinde onlarca mezun verdik. Bu öğrencilerimiz nereye gidiyor diye bunları bir çatı altında toplamak istedik. Şu anda burada çırakta yetiştiriyoruz. 10’a yakın çırak aldık ve kalfa eğitimi veriyoruz. Umarım bunlar ilerde hem bölgemize hem de ülkemize faydalı kişiler olarak mezun olacaklar. Yani burada hem atık maddeleri değerlendiriyoruz hem de unutulmuş ürünleri gün yüzüne çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.



"Geleneklerimizi yaşatmak istiyoruz"

Kooperatifin meslek öğrenmenin yanında kadınların aile bütçelerine katkı sunmalarına da olanak sağladığını belirten Kına, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada yaklaşık 40 öğrencimiz, 10 kalfa ve kurs hocalarımız var. Bunlardan bazıları aile bütçelerine de katkı sağlıyorlar. Çünkü biz burada aynı zamanda üretilen ürünlerin satışını da gerçekleştiriyoruz. Çevre illerden de talep var. Şu anda Malatya ile irtibata geçtik. Onlar daha önce İran’dan halı dokumak için yün alıyorlardı. İlk etapta bizden yaklaşık 4 ton eğrilmiş yün almayı düşünüyorlar. Bu da burada onlarca insanın ekmek yemesi anlamına gelmektedir. Bu anlamda bizler tanıtımımıza devam ediyoruz. Bizler burada ayrıca dedelerimiz, atalarımız nasıl yaşamışlarsa, onların o geleneklerini yaşatmak istiyoruz. Bu konuda bizim tüketici değil üretici olmamız lazım. Sadece kadınlar değil herkesin üretim yapıp topluma destek çıkmasını istiyorum.”

Kooperatife kadınların yoğun ilgi gösterdiğini de ifade eden Kına, özellikle yaşlılar başta olmak üzer kadınların koyun yününü görünce duygulandığını söyledi.

Kadınlar ise kooperatifin kendilerine her anlamda faydalı olduğunu ifade ederek, böyle bir imkanı sunan herkese teşekkür ettiler.

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