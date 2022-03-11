Başkale’de 37 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 37 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İlçede olumsuz hava koşulları ve yoğun yağan kar yağışı nedeniyle 21 mahalle ve 16 mezra olmak üzere toplam 37 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, karla mücadele ekipleri yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçe merkezinde 20 santimetre olan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye kadar ulaştı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri, yolların kapanması ve trafik akışının devam etmesi için yoğun çalışma başlattı.

Kar yağışının beyaza bürüdüğü ilçede vatandaşlar güne karla uyanırken, belediye ekipleri de ana caddeler ve sokaklarda kar küreme ve temizleme çalışması yaptı. Park halindeki bazı araçlar tamamen kara gömülürken, işe giden vatandaşlar ise iş yerlerinin önünü kürekle temizledi.

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