İranlı turistler Nevruz için Van'a akın etmeye başladı Vali Bilmez: “Van’a günde 5 bin turist bekliyoruz”

21 Mart'ta kutlanan Nevruz'a sayılı günler kala Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan İranlı turistler Van'a akın akın gelmeye başladı.

Van Büyükşehir Belediyesinin himayesinde Van TSO işbirliği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, İpekyolu Belediyesi, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği desteğiyle 15 ile 29 Mart günlerinde düzenlenecek 'Van Shopping Fest' için hazırlıklar tamamlandı. Nevruz'u Van’da geçirmek isteyen İranlılar için yapılacak Shopping Fest'le kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması ve yerel piyasanın canlandırılması hedefleniyor.



“Gerekli tüm tedbirler alındı, festivale hazırız”

İHA muhabirine konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 2 yıldır pandemiden dolayı Nevruz döneminde düzenlenemeyen alışveriş festivalinin bu sene büyük bir heyecanla yapılacağını söyledi. Vali Bilmez, “Belediyelerimiz, meslek odalarımız, esnaf odalarımız ve esnafımız, turizmle ilgili faaliyet gösteren otellerimizle iyi bir şekilde hazırlandık. İran’da bu festivalle ilgili tanıtımlar yaptık, yetkililerle görüştük. Daha fazla kişinin Van’a gelebilmesi için hem Razi hem de Kapıköy Sınır Kapısı’nda alınacak tedbirleri İran yetkilileriyle görüştük. Ulaşım konusunda da gerekli de tedbirler alındı” dedi.



“Geçmiş yıllara göre rekor katılım bekliyoruz”

Geçmiş yıllara nazaran Van’a daha çok misafir beklediklerini ifade eden Vali Bilmez, “Mart’ın 15’inde bir yürüyüş korteji ve kapıda turistlerimizi karşılamak üzere etkinliğimizi başlatıyoruz. Bu alışveriş festivalimiz ayın 29’una kadar devam edecek. Her gün sergilerimiz olacak, yerel ve ulusal çapta konserlerimiz olacak. Kentin her noktasında bir şenlik havası olacak. Festival döneminde TahranVan uçak seferleri olacak, bu nedenle daha çok kişi bekliyoruz. İranlı vatandaşlarımızda uzun süre çıkamadı, bu onlar için de bir fırsat. Van’a gelenler bir taraftan tatil yapmakta, bir taraftan da alışveriş yaptıklarını biliyoruz. Bu süreçte inşallah esnafımız da memnun kalır, gelen misafirlerimiz de memnun kalır. Festival başladığında Van’a günde 5 bin turist bekliyoruz” diye konuştu.

Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan İranlı turistler ise Nevruz nedeniyle Van’a geldiklerini, 15 gün boyunca alışveriş yapıp buranın tadını çıkacaklarını söyledi.

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